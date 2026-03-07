Avião que ia para Noronha faz pouso de emergência após alerta de bomba

Avião precisou fazer pouso de emergência em Recife - Foto: Divulgação

Um avião que ia de São Paulo a Fernando de Noronha fez um pouso de emergência no Recife, nesta sexta-feira, 6, após uma suspeita de que havia uma bomba na aeronave.

Segundo informações do g1, o voo G3 1774, operado pela Gol Linhas Aéreas, saiu do Aeroporto de Guarulhos com destino à ilha. Durante o trajeto, a companhia recebeu a informação de que haveria um artefato explosivo na aeronave.

Segundo a Polícia Federal (PF), não foi identificado qualquer risco ou irregularidade, e os passageiros desembarcaram em segurança na capital pernambucana. Não há informações sobre a autoria do comunicado falso.



A aeronave partiu de São Paulo e, quando se aproximava do destino, retornou e aterrissou no Aeroporto Internacional do Recife. O pouso ocorreu por volta das 13h44.

"Em razão do comunicado, o voo foi imediatamente desviado para o Aeroporto Internacional do Recife, onde foram adotados os protocolos de segurança previstos para esse tipo de ocorrência. Após análise preliminar, concluiu-se que não havia indicativos de risco efetivo à operação aérea", disse a PF.

Após o pouso, os passageiros desembarcaram em segurança. A aeronave, assim como as bagagens e os passageiros, foi inspecionada por equipes especializadas da Polícia Federal, que não localizaram nenhum artefato.

Por meio de nota, a Gol informou que "todos protocolos exigidos foram seguidos, com acionamento das equipes de emergência e a Polícia Federal para acompanhamento do desembarque, que aconteceu normalmente".

A empresa também disse que, após liberação da aeronave pelas autoridades em solo, garantiu suporte necessário aos passageiros, e informou que medidas como essas "são necessárias para garantir a segurança de suas operações".