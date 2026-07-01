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Jovem desaparecida é encontrada morta às margens da BA-148

Vídeo registra os últimos momentos da vítima antes do desaparecimento

Redação
Por Redação
Karla Naiany Molfi Reis, de 21 anos
Karla Naiany Molfi Reis, de 21 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O desaparecimento de Karla Naiany Molfi Reis, de 21 anos, terminou de forma trágica. A jovem, que não era vista desde o último sábado, 27, foi encontrada morta às margens da BA-148, na zona rural de São Gabriel, no interior da Bahia, na terça-feira, 30.

A Delegacia Territorial de São Gabriel instaurou um inquérito para esclarecer o homicídio. As investigações buscam identificar quem cometeu o crime e qual teria sido a motivação.

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Câmera registrou últimos momentos

As apurações contam com imagens de uma câmera de segurança gravadas no dia em que Karla desapareceu. O vídeo mostra a jovem chegando de motocicleta e estacionando o veículo. Instantes depois, um carro para nas proximidades e duas pessoas descem para conversar com ela.

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Na sequência, os três entram no automóvel e deixam o local. O material deve auxiliar a Polícia Civil na reconstrução da dinâmica do crime e na identificação de possíveis envolvidos.

Perícia deve apontar causa da morte

Segundo a Polícia Civil, foram expedidas as guias para remoção do corpo e realização da perícia. Os exames do Departamento de Polícia Técnica (DPT) deverão esclarecer a causa da morte e as circunstâncias em que o crime ocorreu.

Enquanto aguarda os resultados periciais, a equipe responsável pelo caso segue realizando diligências para identificar a autoria e esclarecer a motivação do homicídio.

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Tags

BA-148 Bahia Polícia São Gabriel

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