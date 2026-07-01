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Corpo de bebê é encontrado dentro de saco plástico em terreno baldio na RMS

Circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil

Gustavo Zambianco
Por
Corpo de bebê é encontrado em saco plástico
Corpo de bebê é encontrado em saco plástico - Foto: Reprodução

O corpo de um bebê foi localizado dentro de um saco plástico na manhã desta quarta-feira, 1º, em um terreno baldio na Rua José Rocha, no município de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

A ocorrência foi atendida por oficiais do 26º Batalhão da Polícia Militar (BPM) após a denúncia da existência de um feto caído ao solo, na Rua José Rocha.

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Em nota enviada ao portal A TARDE, a PM informou que “os militares constataram o fato e o DPT foi acionado para a realização de perícia e remoção do corpo.”

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A Polícia Civil informou, por meio de nota, que “o feto foi localizado por populares em um terreno abandonado”.

Ainda conforme a PC, as investigações ficarão sob responsabilidade da Delegacia Territorial (DT/São Sebastião do Passé).

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