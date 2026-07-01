Dona de ONG de proteção animal é presa pelo crime de maus-tratos

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Uma mulher responsável por uma organização não governamental (ONG) de proteção animal foi presa em flagrante na manhã desta quarta-feira, 1, durante uma operação da Delegacia de Crimes Contra os Animais. Segundo a Polícia Civil, 143 gatos foram encontrados em situação de maus-tratos e outros 14 estavam mortos e armazenados em um freezer.

A suspeita foi identificada como Patrícia Louana Masiero, responsável pela ONG Perfeitos e Especiais, que arrecadava recursos pela internet para manter os animais.

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Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no imóvel da entidade, os policiais também localizaram medicamentos vencidos e carteiras de vacinação assinadas em branco por médicos-veterinários. Diante das irregularidades, a Vigilância Sanitária interditou completamente o local.

Suspeita nega irregularidades

Ao deixar o imóvel escoltada por policiais, Patrícia afirmou ser vítima de uma armação e negou ter cometido maus-tratos.

"Isso é coisa de alguém que aprontou para mim. Estou há 20 anos na causa animal e sempre defendi os bichos. Não fiz nada de errado. É tudo muito limpo e bem organizado", declarou.

Sobre os animais encontrados no freezer, ela afirmou que eram gatos que morreram desde novembro e que seriam destinados a estudos em faculdades de Medicina Veterinária.

Animais foram resgatados

Todos os gatos encontrados no imóvel foram resgatados e encaminhados para ONGs regularizadas, onde receberão atendimento veterinário e abrigo. De acordo com a polícia, muitos apresentavam doenças e sinais de maus-tratos.

Gato que estava em ONG - Foto: Reprodução | TV Globo

Os corpos dos 14 animais foram enviados ao Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo (USP), onde passarão por exames de necropsia. A investigação também busca esclarecer se alguns dos gatos teriam sido colocados vivos no freezer.

Investigação continua

O Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) participou da fiscalização e autuou a ONG por falta de responsável técnico e outras irregularidades, incluindo os maus-tratos aos animais.

Patrícia Louana Masiero foi encaminhada à carceragem do 6º Distrito Policial. Segundo a Polícia Civil, ela foi presa por um crime considerado inafiançável.

Durante o depoimento, a suspeita também afirmou que comercializava animais de forma irregular para uma faculdade, onde seriam utilizados em estudos, mas não informou qual seria a instituição. A Polícia Civil apura a veracidade da declaração e investiga as circunstâncias do caso.