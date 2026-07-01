Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Dona de ONG de proteção animal é presa pelo crime de maus-tratos

Mais de 140 gatos foram encontrados em situação de maus-tratos,

Gustavo Zambianco
Por
Responsável de ONG presa
Responsável de ONG presa - Foto: Reprodução | TV Globo

Uma mulher responsável por uma organização não governamental (ONG) de proteção animal foi presa em flagrante na manhã desta quarta-feira, 1, durante uma operação da Delegacia de Crimes Contra os Animais. Segundo a Polícia Civil, 143 gatos foram encontrados em situação de maus-tratos e outros 14 estavam mortos e armazenados em um freezer.

A suspeita foi identificada como Patrícia Louana Masiero, responsável pela ONG Perfeitos e Especiais, que arrecadava recursos pela internet para manter os animais.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no imóvel da entidade, os policiais também localizaram medicamentos vencidos e carteiras de vacinação assinadas em branco por médicos-veterinários. Diante das irregularidades, a Vigilância Sanitária interditou completamente o local.

Suspeita nega irregularidades

Ao deixar o imóvel escoltada por policiais, Patrícia afirmou ser vítima de uma armação e negou ter cometido maus-tratos.

"Isso é coisa de alguém que aprontou para mim. Estou há 20 anos na causa animal e sempre defendi os bichos. Não fiz nada de errado. É tudo muito limpo e bem organizado", declarou.

Sobre os animais encontrados no freezer, ela afirmou que eram gatos que morreram desde novembro e que seriam destinados a estudos em faculdades de Medicina Veterinária.

Leia Também:

6ª EDIÇÃO

Operação Força Total realiza mais de 200 prisões em seis meses na Bahia
Operação Força Total realiza mais de 200 prisões em seis meses na Bahia imagem

SEGURANÇA PÚBLICA

Oito cidades baianas estão há mais de três anos sem crimes violentos
Oito cidades baianas estão há mais de três anos sem crimes violentos imagem

INVESTIGAÇÃO

Bebê é encontrado morto dentro de saco plástico na RMS
Bebê é encontrado morto dentro de saco plástico na RMS imagem

Animais foram resgatados

Todos os gatos encontrados no imóvel foram resgatados e encaminhados para ONGs regularizadas, onde receberão atendimento veterinário e abrigo. De acordo com a polícia, muitos apresentavam doenças e sinais de maus-tratos.

Gato que estava em ONG
Gato que estava em ONG - Foto: Reprodução | TV Globo

Os corpos dos 14 animais foram enviados ao Hospital Veterinário da Universidade de São Paulo (USP), onde passarão por exames de necropsia. A investigação também busca esclarecer se alguns dos gatos teriam sido colocados vivos no freezer.

Investigação continua

O Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV) participou da fiscalização e autuou a ONG por falta de responsável técnico e outras irregularidades, incluindo os maus-tratos aos animais.

Patrícia Louana Masiero foi encaminhada à carceragem do 6º Distrito Policial. Segundo a Polícia Civil, ela foi presa por um crime considerado inafiançável.

Durante o depoimento, a suspeita também afirmou que comercializava animais de forma irregular para uma faculdade, onde seriam utilizados em estudos, mas não informou qual seria a instituição. A Polícia Civil apura a veracidade da declaração e investiga as circunstâncias do caso.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Animais ong prisão

Relacionadas

Mais lidas