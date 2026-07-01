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6ª EDIÇÃO

Operação Força Total realiza mais de 200 prisões em seis meses na Bahia

Ação ocorreu em 417 municípios e foi concluída nesta quarta-feira, 1º

Victoria Isabel
Por
6ª edição da Operação Força Total
6ª edição da Operação Força Total - Foto: Divulgação I Ascom PMBA

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) concluiu, nesta quarta-feira, 1º, a 6ª edição da Operação Força Total, ação que reforçou o policiamento ostensivo nos 417 municípios do estado. Segundo a corporação, a iniciativa integra uma estratégia baseada em inteligência, análise criminal e emprego direcionado do efetivo.

Balanço do primeiro semestre

De acordo com a PM, ao longo das seis edições realizadas no primeiro semestre de 2026 foram efetuadas 217 prisões em flagrante, 106 mandados de prisão foram cumpridos, 224 ocorrências resultaram em apreensões de drogas, 81 veículos com restrição de furto ou roubo foram recuperados e 139 armas de fogo retiradas de circulação.

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Ações na capital e no interior

Na capital baiana, a corporação informou que localizou, no bairro do Arenoso, um imóvel utilizado como depósito, laboratório e centro de distribuição de drogas. No local, foram apreendidos mais de 44 quilos de entorpecentes, além de munições, carregadores, rádios comunicadores, balanças de precisão e outros materiais. Também houve apreensão de pistolas em ações realizadas na Região Metropolitana de Salvador.

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No interior do estado, a Polícia Militar registrou apreensões de pistolas nos municípios de Presidente Tancredo Neves, Casa Nova e Candeias. Outras armas de fogo também foram retiradas de circulação em Sento Sé, Curaçá, Pé de Serra, Jacobina e outras cidades. Além disso, foram realizadas apreensões de drogas em Ilhéus e Paulo Afonso.

Operação

Segundo a PMBA, os resultados refletem uma atuação contínua e integrada, voltada ao reforço da segurança pública e ao combate à criminalidade em diferentes regiões da Bahia.

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Bahia Polícia Segurança

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