Homem que matou colega de trabalho é preso em Salvador

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Um homem suspeito de matar a facadas um colega de trabalho, em setembro de 2020, na cidade de Alagoinhas, no agreste baiano, foi preso na manhã desta terça-feira, 30, no bairro Dom Avelar, em Salvador.

Ele foi detido por força de um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal, do Júri e de Execução Penal da Comarca de Alagoinhas. O mandado foi cumprido por investigadores da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) e do Grupo de Capturas (GCAP), unidades vinculadas ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

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Segundo informações da Polícia Civil, o homem, que não teve o nome divulgado, é o autor do assassinato de Jackson dos Reis, ocorrida na Praça Kennedy, no Centro da cidade baiana. A motivação do crime não foi revelada.

O suspeito, que já estava usando tornozeleira eletrônica, foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter) e segue custodiado à disposição da Justiça.