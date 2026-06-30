Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Sargento da reserva é preso após balear policial da Bahia em confusão por dívida

O soldado foi atingido no tórax

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Sargento da reserva é preso após balear policial da Bahia em confusão por dívida
Foto: Arquivo pessoal

Um sargento da reserva da Polícia Militar de Sergipe foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, 29, após ser acusado de balear um soldado da Polícia Militar da Bahia durante uma discussão motivada pela cobrança de uma dívida. O caso aconteceu no bairro 18 do Forte, em Aracaju.

De acordo com a Polícia Militar, o militar da reserva acompanhava um amigo que tentava receber um valor relacionado à venda de um equipamento de som automotivo, popularmente conhecido como "paredão". Durante a cobrança, uma confusão envolvendo diversas pessoas tomou conta do local.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

No decorrer do tumulto, o sargento teria efetuado disparos contra o policial baiano, que também portava arma de fogo.

Leia Também:

POLÍCIA

Homem assassina a mãe, rouba R$ 185 e vai comprar drogas após o crime
Homem assassina a mãe, rouba R$ 185 e vai comprar drogas após o crime imagem

POLÍCIA

Família busca jovem desaparecido após suposto sequestro em Salvador
Família busca jovem desaparecido após suposto sequestro em Salvador imagem

POLÍCIA

Casal do BDM é preso com arsenal, drogas e camisas falsas da polícia em Salvador
Casal do BDM é preso com arsenal, drogas e camisas falsas da polícia em Salvador imagem

Soldado socorrido

O soldado foi atingido no tórax e socorrido para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Após a ocorrência, os policiais apreenderam duas pistolas, quatro carregadores e mais de 30 munições. A investigação do caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

aracaju polícia militar policial baleado sergipe

Relacionadas

Mais lidas