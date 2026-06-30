Sargento da reserva é preso após balear policial da Bahia em confusão por dívida

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Um sargento da reserva da Polícia Militar de Sergipe foi preso em flagrante na noite de segunda-feira, 29, após ser acusado de balear um soldado da Polícia Militar da Bahia durante uma discussão motivada pela cobrança de uma dívida. O caso aconteceu no bairro 18 do Forte, em Aracaju.

De acordo com a Polícia Militar, o militar da reserva acompanhava um amigo que tentava receber um valor relacionado à venda de um equipamento de som automotivo, popularmente conhecido como "paredão". Durante a cobrança, uma confusão envolvendo diversas pessoas tomou conta do local.

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No decorrer do tumulto, o sargento teria efetuado disparos contra o policial baiano, que também portava arma de fogo.

Soldado socorrido

O soldado foi atingido no tórax e socorrido para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

Após a ocorrência, os policiais apreenderam duas pistolas, quatro carregadores e mais de 30 munições. A investigação do caso está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.