Homem assassina a mãe, rouba R$ 185 e vai comprar drogas após o crime

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher de 63 anos foi encontrada morta dentro da própria residência na madrugada desta segunda-feira, 29, no bairro Vista Verde II, em Lambari, no sul de Minas Gerais. O caso, que está sendo tratado como feminicídio, tem como principal suspeito o próprio filho da vítima.

A vítima foi identificada como Patrícia de Lourdes Pereira Borges, professora. O corpo dela foi localizado no banheiro da casa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Pouco tempo depois do crime, o filho, Paulo Matheus Pereira Borges, de 28 anos, foi encontrado em um ponto de venda de drogas na cidade.

Em depoimento à Polícia Militar, ele confessou o assassinato e afirmou que a motivação estaria relacionada ao uso de drogas. Já em oitiva à Polícia Civil, disse que a discussão teria começado após a mãe pedir que ele abaixasse o volume do som.

As investigações indicam que a vítima foi agredida com socos no rosto e teve a cabeça golpeada contra o chão, o que pode ter causado um traumatismo cranioencefálico.

Histórico de violência e investigação

Após o crime, o suspeito deixou o local levando pertences da mãe, incluindo o celular, um cartão bancário e R$ 185 em dinheiro. Em seguida, ele teria ido até um ponto de venda de drogas nas proximidades da rodoviária da cidade para comprar entorpecentes.

Segundo a polícia, Paulo Matheus já tinha histórico de violência e havia uma medida protetiva em vigor contra ele, solicitada pela própria mãe. Ele também já havia sido preso por roubo e tinha deixado o sistema prisional no último dia 12 de junho.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.