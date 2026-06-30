Casal do BDM é preso com arsenal, drogas e camisas falsas da polícia em Salvador

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A operação realizada pela Polícia Militar na madrugada desta terça-feira, 30, terminou com a prisão de um homem e uma mulher apontados como suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro da Ceasa, em Salvador. Durante a ação, os agentes também localizaram munições de fuzil, uma luneta de precisão e camisas falsificadas da Polícia Civil.

De acordo com a PM, as equipes faziam patrulhamento na Rua da União da Ceasa quando avistaram um grupo de suspeitos. Com a chegada das viaturas, os indivíduos tentaram escapar por diferentes ruas da região.

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Na perseguição, um casal foi alcançado enquanto tentava se esconder em um imóvel. Com o homem, os policiais encontraram uma mochila contendo drogas. Em seguida, uma varredura na residência revelou uma grande quantidade de materiais ligados à atividade criminosa.

Grande quantidade de drogas e materiais apreendidos

No local, foram apreendidas 929 embalagens de K9, 436 porções de cocaína e um pacote da mesma droga, 191 trouxinhas de maconha, 85 pedras de crack, balanças de precisão e diversos materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

Além das drogas, os militares recolheram 75 munições de fuzil calibre 7.62, uma luneta de precisão compatível com esse tipo de armamento e 14 camisas falsificadas da Polícia Civil.

Segundo a corporação, o imóvel era utilizado como ponto de armazenamento e distribuição de drogas para grupos criminosos que atuam na região. O casal foi levado, juntamente com todo o material apreendido, para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.