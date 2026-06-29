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HOME > POLÍCIA

ESTUPRO VULNERÁVEL

Homem é preso na Bahia suspeito de estuprar filha de 5 anos

Ele está preso preventivamente e segue à disposição da Justiça

Andrêzza Moura
Por
Processo corre em segredo de Justiça
Processo corre em segredo de Justiça - Foto: Divulgação PC

Investigadores da Delegacia Territorial de Ipiaú, na região sul da Bahia, prenderam um homem suspeito de estuprar a própria filha, uma criança de 5 anos, na tarde da sexta-feira, 26. Ele foi detido por força de um mandado de prisão preventiva.

Segundo informações da polícia, a prisão foi embasada em diversas provas colhidas ao longo das investigações. O homem, que não teve o nome revelado, vai responder por estupro de vulnerável.

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Ele foi encaminhado a uma unidade policial e segue à disposição da Justiça. O processo corre em segredo de Justiça para preservar a identidade da vítima.

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Tags

estupro vulnerável homem estuprar crina Polícia Civil

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