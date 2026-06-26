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POLÍCIA

Suspeito de tráfico de pessoas e estupro de vulnerável é preso na Bahia

Homem cometia o crime contra uma menina, dentro da própria residência, desde janeiro

Luiza Nascimento
Por
Polícia Civil
Polícia Civil - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem, de 56 anos, investigado por tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e estupro de vulnerável, foi preso preventivamente nesta quinta-feira, 25, na localidade de Jiquiriçá, zona rural de Valença, no Baixo Sul da Bahia.

O mandado expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença, foi cumprido pela Polícia Civil. Apurações do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (NEAM/Valença), revelam que os crimes foram praticados contra uma menina desde janeiro, dentro da residência do investigado, que era amigo da família da vítima.

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Ele também foi autuado em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Durante a apuração, foram reunidos laudos periciais, exames médicos, depoimentos de testemunhas e outras provas que fundamentaram o pedido de prisão.

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Materiais apreendidos

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam:

  • uma carabina calibre .22;
  • 38 munições do mesmo calibre;
  • celulares;
  • outros aparelhos eletrônicos.

Após a prisão, o investigado foi submetido aos exames de praxe e permanece custodiado à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para o completo esclarecimento dos fatos e a identificação de outros envolvidos.

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