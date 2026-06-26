Suspeito de ejacular em jovem no metrô de Salvador é solto

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Swan Tales Assis Santos, de 22 anos, suspeito de ejacular em uma jovem dentro da Estação Acesso Norte, em Salvador, foi solto nesta quinta-feira, 25. A informação foi confirmada ao portal A TARDE, através do advogado do acusado, Douglas Vicente.

À reportagem, o representante legal afirmou que ele responderá ao processo em liberdade e que a defesa aguarda os desdobramentos para dar continuidade na atuação.

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A revogação da prisão preventiva foi determinada pela Justiça, horas antes da soltura. Ele havia sido preso em flagrante, no dia 11 de junho, sob a acusação de importunação sexual.

Anteriormente, o suspeito havia passado por audiência de custódia na qual a defesa pleiteou a concessão da liberdade provisória. No entanto, na ocasião, embora o Ministério Público da Bahia (MP-BA) tenha emitido parecer favorável ao pedido dos advogados, o juiz plantonista optou por converter o flagrante em prisão preventiva.

Diante da decisão, a banca jurídica recorreu ao Tribunal de Justiça, obtendo um parecer favorável para que o réu responda ao processo em liberdade.

A reportagem também procurou o TJ-BA, mas até o momento da publicação da matéria, não obteve retorno.

Relembre o caso

Swan foi acusado de praticar importunação sexual contra uma jovem dentro da Estação Acesso Norte, no dia 11 de junho. Segundo relatos de pessoas que presenciaram a situação, a vítima percebeu que a parte traseira da roupa estava suja após a aproximação do suspeito.

Testemunhas afirmaram que o homem teria ejaculado sobre a passageira, o que provocou revolta imediata entre usuários que estavam no local.

Em nota, o Metrô Bahia informou que suas equipes atuaram imediatamente após identificarem a ocorrência. Segundo a concessionária, a vítima recebeu acolhimento e a Polícia foi acionada para conduzir os envolvidos à delegacia responsável pela apuração do caso.