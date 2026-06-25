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FISCALIZAÇÃO

Vídeo: cocaína escondida em carga de soja é apreendida no Porto de Salvador

Material foi apreendido pela Receita Federal

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Vídeo: cocaína escondida em carga de soja é apreendida no Porto de Salvador
Foto: Divulgação Receita Federal

Uma grande quantidade de cocaína foi apreendida pela Receita Federal na manhã desta quinta-feira, 25, dentro de uma carga de soja no Porto de Salvador, localizado no bairro do Comércio.

A droga estava escondida dentro das sacas de soja embalada em plástico, e foi encontrada durante uma operação de fiscalização. A apreensão ocorre um dia após a condenação de um grupo acusado de tráfico internacional de drogas que utilizava o mesmo terminal portuário.

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Segundo a Receita Federal, a decisão judicial levou ao reforço das ações de fiscalização no porto.

Imagens registram o momento

Vídeos gravados por auditores-fiscais registraram o momento em que os tabletes de cocaína foram localizados. Após a apreensão, o material foi encaminhado para a sede do órgão.

Até o momento, a Receita Federal não informou a quantidade de droga apreendida nem se houve prisões relacionadas ao caso.

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Tags

Cocaína Porto de Salvador Receita Federal Tráfico Internacional

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