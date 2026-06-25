FISCALIZAÇÃO
Vídeo: cocaína escondida em carga de soja é apreendida no Porto de Salvador
Material foi apreendido pela Receita Federal
Uma grande quantidade de cocaína foi apreendida pela Receita Federal na manhã desta quinta-feira, 25, dentro de uma carga de soja no Porto de Salvador, localizado no bairro do Comércio.
A droga estava escondida dentro das sacas de soja embalada em plástico, e foi encontrada durante uma operação de fiscalização. A apreensão ocorre um dia após a condenação de um grupo acusado de tráfico internacional de drogas que utilizava o mesmo terminal portuário.
Segundo a Receita Federal, a decisão judicial levou ao reforço das ações de fiscalização no porto.
Imagens registram o momento
Vídeos gravados por auditores-fiscais registraram o momento em que os tabletes de cocaína foram localizados. Após a apreensão, o material foi encaminhado para a sede do órgão.
Até o momento, a Receita Federal não informou a quantidade de droga apreendida nem se houve prisões relacionadas ao caso.