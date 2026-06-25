Vídeo: cocaína escondida em carga de soja é apreendida no Porto de Salvador

Siga o A TARDE no Google

Uma grande quantidade de cocaína foi apreendida pela Receita Federal na manhã desta quinta-feira, 25, dentro de uma carga de soja no Porto de Salvador, localizado no bairro do Comércio.

A droga estava escondida dentro das sacas de soja embalada em plástico, e foi encontrada durante uma operação de fiscalização. A apreensão ocorre um dia após a condenação de um grupo acusado de tráfico internacional de drogas que utilizava o mesmo terminal portuário.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Receita Federal, a decisão judicial levou ao reforço das ações de fiscalização no porto.

Imagens registram o momento

Vídeos gravados por auditores-fiscais registraram o momento em que os tabletes de cocaína foram localizados. Após a apreensão, o material foi encaminhado para a sede do órgão.

Até o momento, a Receita Federal não informou a quantidade de droga apreendida nem se houve prisões relacionadas ao caso.