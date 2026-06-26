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Preso em Portugal por estupro na Bahia chega a Salvador após extradição

Este é o segundo caso envolvendo transferência de criminosos entre o país e a capital baiana em 2026

Luiza Nascimento
Por
Polícia Federal
Polícia Federal - Foto: Divulgação | PF

Um brasileiro preso em Lisboa, capital de Portugal, por estupro de vulnerável cometido no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), foi extraditado na última terça-feira, 23, para a capital baiana, pela Polícia Federal. Os crimes ocorreram entre 2017 e 2020.

O suspeito, que teve a prisão preventiva decretada, era alvo da Difusão Vermelha da Interpol, alerta global emitido para localizar e prender provisoriamente um foragido internacional.

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Após a conclusão do processo de extradição pelas autoridades portuguesas, o foragido foi entregue à Polícia Federal no Aeroporto de Lisboa e escoltado por policiais federais até Salvador. Ao chegar ao Brasil, ele foi encaminhado ao sistema prisional baiano, onde permanecerá à disposição da 1ª Vara Criminal de Lauro de Freitas.

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Segunda extradição na Bahia em 2026

Esta é a segunda extradição realizada pela Polícia Federal na Bahia em 2026. Anteriormente, no mês de abril, um francês, também foragido da Justiça baiana, foi localizado em Lisboa, preso e extraditado para o Brasil.

Ele foi encaminhado ao sistema prisional para cumprir pena de 19 anos e três meses de reclusão, também pelo crime de estupro de vulnerável, conforme sentença proferida pela 1ª Vara da Criança e do Adolescente de Salvador.

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