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ABUSO DE VULNERÁVEL

Pastor é preso suspeito de abusar sexualmente da sogra de 91 anos

Homem foi denunciado pelo filho após rapaz flagrar crime em imagens de câmeras de segurança

Andrêzza Moura
Por
| Atualizada em
Religioso está preso preventivamente
Religioso está preso preventivamente - Foto: Reprodução Redes Sociais

O pastor evangélico Dário da Conceição, de 61 anos, foi preso em flagrante, no último dia 23, suspeito de estuprar a sogra, uma idosa de 91, no bairro Vila Romão, na cidade de Registro, no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Ele aproveitou que a esposa e o filho tinham ido à igreja para cometer o crime.

Foi o filho quem o denunciou após ver as imagens do abuso através das câmeras de segurança instalada no quarto da avó, que é acamada. O rapaz entregou a gravação à polícia.

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A neta da idosa, também filha do suspeito, foi quem descobriu os abusos. Após perceber um suposto problema no equipamento de monitoramento provocado pela interrupção da internet, ela pediu que o pai tentasse restabelecer a rede.

A mulher viu as cenas depois de revisar as gravações armazenadas enquanto o aparelho estava aparentemente inoperante.

Durante as investigações, a polícia apurou que o pastor, que também é servidor público, havia desligado a internet acreditando que não seria flagrado na hora do crime. Entretanto, as imagens ficaram armazenadas na nuvem.

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A Justiça paulista decretou a prisão preventiva do religioso. O caso é investigado pela Polícia Civil, que apura se a idosa já vinha sendo vítima do crime.

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estupro vulnerável pastor preso Polícia Civil

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