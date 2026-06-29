FEMINICÍDO
Mulher é morta a tiros por ex-companheiro dentro de ônibus na Bahia
Homem foi encontrado morto momentos depois em área de mata
Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro, na noite da sexta-feira, 26, dentro de um ônibus, na zona rural de Correntina, no oeste da Bahia. Eliene Matos de Castro seguia da sede do município em direção à comunidade de Arrojado, quando foi surpreendida pelo atirador.
De acordo com informações da Polícia Civil, o homem teria entrado no ônibus ainda na zona urbana.
Ao se aproximar da comunidade Saco de Santana, se levantou, pediu que o motorista parasse para descer, e, em seguida pegou a arma e atirou várias vezes na vítima. Eliene morreu no local antes de receber atendimento.
Logo após o crime, Sebastião Almeida dos Santos, desceu do veículo e correu em direção a uma área de mata. Ele foi encontrado morto momentos depois com sinais de enforcamento. A polícia apura se ele se matou.
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Segundo informações, Eliene e Sebastião estavam separados há aproximadamente um mês. No entanto, o homem não aceitava o fim do relacionamento. A Polícia Civil investigado o caso como feminicídio seguido de suicídio.