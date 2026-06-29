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FEMINICÍDO

Mulher é morta a tiros por ex-companheiro dentro de ônibus na Bahia

Homem foi encontrado morto momentos depois em área de mata

Andrêzza Moura
Por
Casal estava separado há um mês
Casal estava separado há um mês - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro, na noite da sexta-feira, 26, dentro de um ônibus, na zona rural de Correntina, no oeste da Bahia. Eliene Matos de Castro seguia da sede do município em direção à comunidade de Arrojado, quando foi surpreendida pelo atirador.

De acordo com informações da Polícia Civil, o homem teria entrado no ônibus ainda na zona urbana.

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Ao se aproximar da comunidade Saco de Santana, se levantou, pediu que o motorista parasse para descer, e, em seguida pegou a arma e atirou várias vezes na vítima. Eliene morreu no local antes de receber atendimento.

Logo após o crime, Sebastião Almeida dos Santos, desceu do veículo e correu em direção a uma área de mata. Ele foi encontrado morto momentos depois com sinais de enforcamento. A polícia apura se ele se matou.

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Segundo informações, Eliene e Sebastião estavam separados há aproximadamente um mês. No entanto, o homem não aceitava o fim do relacionamento. A Polícia Civil investigado o caso como feminicídio seguido de suicídio.

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Correntina Femincídio suicídio

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