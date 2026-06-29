POLÍCIA
Ônibus é interceptado com drogas e centenas de medicamentos na Bahia
Carga ilícita foi localizada no compartimento de bagagens durante abordagem
Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de drogas e de uma grande quantidade de medicamentos transportados de forma irregular em um ônibus interestadual na tarde deste domingo, 29, na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.
A ação ocorreu por volta das 13h, no km 830 da rodovia, durante a abordagem de um ônibus da empresa Gontijo que fazia o trajeto entre São Paulo (SP) e Fortaleza (CE). Durante a inspeção no compartimento de bagagens, os policiais localizaram duas malas com materiais ilícitos.
Em uma das bagagens, foram encontrados 15 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 12 quilos, além de dois tabletes de substância semelhante à cocaína, com peso estimado em 2 quilos. Ao todo, a apreensão somou cerca de 14 quilos de entorpecentes.
Leia Também:
Na segunda mala, os agentes apreenderam os seguintes medicamentos e produtos de uso controlado:
- 600 ampolas de tirzepatida (15 mg / 0,5 ml);
- 120 ampolas de tirzepatida (12,5 mg / 0,5 ml);
- 2 frascos de retatrutide (120 mg / 16 ml / 20 mg / ml);
- 3 canetas de retatrutide (40 mg);
- 10 frascos de Peptide Sciences (1.000 mg);
- 15 frascos de GHK-Cu (100 mg);
- 5 frascos de Peptide Sciences (5/5 mg);
- 30 ampolas de diluente bactericida.
Todo o material foi recolhido pela equipe da PRF e encaminhado para a adoção das medidas cabíveis. A corporação não informou quem seria o responsável pelas bagagens nem o destino dos produtos apreendidos. O caso será investigado para identificar a origem e o destinatário da carga ilícita.