Ônibus é interceptado com drogas e centenas de medicamentos na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de drogas e de uma grande quantidade de medicamentos transportados de forma irregular em um ônibus interestadual na tarde deste domingo, 29, na BR-116, em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia.

A ação ocorreu por volta das 13h, no km 830 da rodovia, durante a abordagem de um ônibus da empresa Gontijo que fazia o trajeto entre São Paulo (SP) e Fortaleza (CE). Durante a inspeção no compartimento de bagagens, os policiais localizaram duas malas com materiais ilícitos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Em uma das bagagens, foram encontrados 15 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando aproximadamente 12 quilos, além de dois tabletes de substância semelhante à cocaína, com peso estimado em 2 quilos. Ao todo, a apreensão somou cerca de 14 quilos de entorpecentes.

Na segunda mala, os agentes apreenderam os seguintes medicamentos e produtos de uso controlado:

600 ampolas de tirzepatida (15 mg / 0,5 ml);

120 ampolas de tirzepatida (12,5 mg / 0,5 ml);

2 frascos de retatrutide (120 mg / 16 ml / 20 mg / ml);

3 canetas de retatrutide (40 mg);

10 frascos de Peptide Sciences (1.000 mg);

15 frascos de GHK-Cu (100 mg);

5 frascos de Peptide Sciences (5/5 mg);

30 ampolas de diluente bactericida.

Todo o material foi recolhido pela equipe da PRF e encaminhado para a adoção das medidas cabíveis. A corporação não informou quem seria o responsável pelas bagagens nem o destino dos produtos apreendidos. O caso será investigado para identificar a origem e o destinatário da carga ilícita.