Idosa é encontrada morta dentro de reservatório de água na Bahia

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O corpo de uma idosa, de 64 anos, foi encontrado boiando no reservatório Tanque do Cajado, no bairro da Vitória, no distrito de Salgadália, município de Conceição do Coité, no Território do Sisal, na noite do sábado, 27.

De acordo com informações de familiares, Margarida Moura dos Santos saiu de casa, por volta das 17h30, do sábado, e não retornou. Ela foi encontrada horas depois, às 21h40, já morta dentro da cisterna.

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Ainda segundo os parentes, como ela demorou de retornar e não tinha costuma de sair sem avisa, por volta das 19h, passaram a procurá-la. Ela foi localizada por populares, que acionaram uma equipe da Polícia Militar.

Quando os PMs chegaram, o corpo já havia sido retirado da água. Informações preliminares dão conta de que não havia sinais de violência aparentes.

A causa da morte só será esclarecida após a conclusão do exame pericial. A Polícia Civil investiga o caso e busca esclarecer as circunstância do óbito. As informações são do Calila Notícias.