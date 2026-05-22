Menino de 3 anos morre após cair em cisterna na Bahia

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Uma tragédia marcou os moradores da zona rural de Conceição do Coité, na região nordeste da Bahia, na manhã desta sexta-feira, 22. Um menino, de 3 anos, morreu após cair em uma cisterna na Fazenda Tocas, localizada no distrito de Salgadália.

Informações preliminares dão conta que Yan Costa Rosa brincava no quintal de casa, próximo ao reservatório de cimento, quando caiu, por volta das 9h50, e se afogou.

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Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que atenderam a ocorrência realizaram manobras de reanimação ainda no local e encaminharam o menino para a maternidade do município, mas ele não resistiu.

A ocorrência foi comunicada à Polícia Militar, por volta das 11h30, através do Centro Integrado de Comunicações (CICOM).

Após a confirmação da morte, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para realização da perícia e adoção das medidas legais. As informações são do Calila Notícias.