Jovem tem rosto desfigurado após ser atingido por rojão em Salvador

Um jovem de 18 anos ficou gravemente ferido após ser atingido por uma espada junina na noite de domingo, 28, na localidade de Nova Brasília, na região da Estrada Velha do Aeroporto, em Salvador. A vítima, identificada como Isac de Jesus Conceição, segue internada no Hospital Geral do Estado (HGE) após sofrer ferimentos graves no rosto.

De acordo com as informações apuradas, o artefato atingiu a face do jovem, causando lesões na boca, nariz e olhos. Moradores da região prestaram os primeiros socorros e realizaram o encaminhamento da vítima para a unidade hospitalar, onde ele recebeu atendimento médico especializado.

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A ocorrência foi registrada na área de atuação da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM). Segundo a corporação, equipes foram acionadas após o registro de uma suposta guerra de fogos de artifício e da presença de homens armados na localidade.

A Polícia Militar da Bahia informou que guarnições da 50ª CIPM, da Operação Paredão e da Rondesp Central foram deslocadas até a região após acionamento do Centro Integrado de Comunicações (Cicom). Ao chegarem ao local, os policiais teriam encontrado diversos indivíduos, que fugiram para uma área de mata ao perceberem a aproximação das viaturas. Nenhum suspeito foi localizado.

Durante a ação, moradores relataram aos policiais que um homem havia sido atingido durante o confronto envolvendo fogos de artifício e já havia sido socorrido para uma unidade de saúde com ferimentos no rosto.

A corporação também destacou que intensifica o patrulhamento na região, onde, segundo a PM, são recorrentes ocorrências relacionadas a guerras de fogos de artifício, com ações preventivas e reforço de policiamento.

Histórico

O caso chama atenção para os riscos envolvendo o uso de espadas e outros artefatos típicos dos festejos juninos. Dados da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) apontam que, entre os dias 18 e 23 de junho deste ano, foram registrados 54 atendimentos de pessoas vítimas de queimaduras no estado. Desse total, 34 casos deram entrada no Hospital Geral do Estado, referência nesse tipo de atendimento em Salvador.

Em anos anteriores, o período junino também registrou números elevados. Entre 18 e 25 de junho de 2025, a Bahia contabilizou 72 ocorrências relacionadas aos festejos, sendo parte delas causada por fogos de artifício, fogueiras e explosões de bombas. No mesmo período de 2024, foram registradas 66 ocorrências, indicando variações nos índices entre os anos analisados.