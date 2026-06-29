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Jovem morre após ser esfaqueada pela irmã em discussão na Bahia

Uma terceira irmã foi responsável por registrar o caso na delegacia local

Luiza Nascimento
Por
Welia de Jesus Santos
Welia de Jesus Santos - Foto: Reprodução

Uma jovem, de 24 anos morreu no último sábado, 27, três dias após ser esfaqueada pela própria irmã, de 33 anos, na zona rural do município Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia.

Welia de Jesus Santos chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos. Os golpes aconteceram após uma discussão entre a vítima e a acusada, mas a motivação não foi divulgada.

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Outra irmã realizou a denúncia

Informações preliminares apontam que uma terceira irmã registrou o crime na delegacia da região. Equipes da 38ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas e atenderam a ocorrência.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que guias para perícia e remoção foram expedidas. Investigações serão realizadas e depoimentos colhidos para a conclusão do caso.

A Delegacia Territorial de Riacho de Santana investiga o caso.

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Bahia Polícia Riacho de Santana

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