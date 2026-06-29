POLÍCIA
Jovem morre após ser esfaqueada pela irmã em discussão na Bahia
Uma terceira irmã foi responsável por registrar o caso na delegacia local
Uma jovem, de 24 anos morreu no último sábado, 27, três dias após ser esfaqueada pela própria irmã, de 33 anos, na zona rural do município Riacho de Santana, no sudoeste da Bahia.
Welia de Jesus Santos chegou a ser hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos. Os golpes aconteceram após uma discussão entre a vítima e a acusada, mas a motivação não foi divulgada.
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Outra irmã realizou a denúncia
Informações preliminares apontam que uma terceira irmã registrou o crime na delegacia da região. Equipes da 38ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas e atenderam a ocorrência.
Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil informou que guias para perícia e remoção foram expedidas. Investigações serão realizadas e depoimentos colhidos para a conclusão do caso.
A Delegacia Territorial de Riacho de Santana investiga o caso.