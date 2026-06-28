Justiça decreta prisão de dois suspeitos de atentado contra PM da Rota

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A Justiça de São Paulo decretou, neste domingo, 28, a prisão preventiva de dois homens, de 40 e 52 anos de idade, suspeitos de participarem do atentado contra o tenente da Rota, Ronickson Pimentel dos Santos, baleado na cabeça em São Caetano do Sul, no ABC Paulista.

A decisão foi tomada pela Vara do Plantão da Comarca de Santo André após representação da Polícia Civil (PC), que investiga o caso como tentativa de homicídio qualificado.

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De acordo com o juiz, existem indícios de que os dois suspeitos atuaram de forma coordenada com os executores dos crimes e integraram a estrutura de apoio à ação criminosa.

Os dois homens foram localizados pela Polícia Militar (PM) em Guaianases, na Zona Leste da capital paulista. Após isso, eles foram levados ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), onde permaneceram em silêncio durante os interrogatórios, segundo a Polícia Civil.

Após passarem por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML), eles devem ser encaminhados para uma unidade prisional em São Caetano do Sul. A audiência de custódia está prevista para a manhã desta segunda-feira (29).

Um terceiro homem, de 24 anos, esteve no DHPP acompanhando o pai, um dos presos, mas não foi detido.

A principal hipótese da investigação é a de uma execução planejada, com monitoramento prévio da vítima e atuação coordenada de vários envolvidos. Ainda não se sabe é a motivação do atentado.

Suspeitos teriam dado apoio logístico

De acordo com as investigações, os dois suspeitos não são apontados como os responsáveis pelos disparos, mas sim por terem prestado apoio logístico aos criminosos.

Conforme a PC, imagens de monitoramento mostram que um Renault Logan branco acompanhou a motocicleta utilizada no atentado antes dos disparos.

Após isso, o veículo passou a trafegar em conjunto com um Fiat Palio e um Chevrolet Astra, conduzidos pelos dois investigados, em deslocamento considerado coordenado pelos investigadores.

Tenente da Rota Ronickson Pimentel dos Santos, de 39 anos - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Na decisão, o juíz afirma que as imagens indicam uma ação em conjunto e previamente planejada entre os ocupantes dos três veículos, afastando a hipótese de um encontro casual.

Segundo o magistrado, os indícios apontam que os investigados podem integrar uma organização criminosa com divisão de tarefas e atuação coordenada.

Apreensões

Os veículos, o Fiat Palio e o Chevrolet Astra foram apreendidos e encaminhados para perícia no Instituto de Criminalística.

Além disso, os celulares dos suspeitos também foram apreendidos, e a Polícia Civil pediu autorização judicial para acessar os dados armazenados nos aparelhos.

Já o Renault Logan que aparece nas imagens como veículo de apoio ainda não foi localizado.

Tenente segue internado em estado gravíssimo

O tenente da Rota, Ronickson Pimentel dos Santos, segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André.

Baleado na cabeça, ele passou por uma cirurgia de emergência no sábado, 27. De acordo com a PM, seu estado de saúde é gravíssimo, porém estável.