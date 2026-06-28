Irmão mais velho de ex-presidente do Brasil morre aos 79 anos

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Morreu neste sábado, 27, em Belo Horizonte, o advogado Igor Rousseff, aos 79 anos. Figura de perfil discreto e com passagem pela administração pública, ele foi assessor na Prefeitura de BH durante a gestão de Fernando Pimentel.

Irmão mais velho da ex-presidente Dilma Rousseff, Igor estava aposentado e residia em Passa Tempo, no Campo das Vertentes. Ao longo da vida, evitou exposição pública e manteve rotina reservada.

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Entre os familiares está o neto, o vereador da capital mineira Pedro Rousseff, que prestou homenagem nas redes sociais.

“Hoje se foi meu avô, Igor Rousseff. A primeira pessoa que acreditou em mim e me fez entrar na política. Homem simples, honesto e trabalhador. Viveu a vida da maneira que quis: sempre rodeado de amigos e da família”, escreveu ele.

“Viu a irmã mais nova ser torturada, presa durante a ditadura e também virar a primeira presidenta do Brasil.”

Pedro Rousseff também relembrou a relação do avô com a política e o apoio dado à sua trajetória, apesar da resistência inicial do próprio Igor.



“Ele nunca quis entrar na política. Tinha pavor disso. Sempre me falava pra “não mexer com isso”, “você viu o que fizeram com a Dilminha” e completou: “Mesmo assim, quando bati o pé e falei com ele há 5 anos que eu ia entrar, ele foi mudou de opinião: ia me ajudar dia e noite com isso”.

O vereador afirmou ainda que mantinha contato diário com o avô, mesmo durante períodos de internação, e destacou a surpresa com o envolvimento dele nos últimos anos.

“Pra quem dizia não gostar de política, meu avô surpreendeu”, disse.

“Em 2024, lancei minha campanha para vereador. Meu avô, já de bengala e óculos escuro, foi fazer o discurso de abertura do lançamento. Foi emocionante”, relembrou.