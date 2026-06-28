R$ 864 por dia: inscrições para fiscalizar o Enem terminam neste domingo (28/06)

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Os interessados em atuar na fiscalização da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm até este domingo, 28, para se inscrever na Rede Nacional de Certificadores (RNC) 2026. A iniciativa, coordenada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), reúne profissionais responsáveis por acompanhar presencialmente a realização de exames em todo o país.

A remuneração prevista é de R$ 510 por dia de trabalho. Nos casos em que o certificador precisar percorrer mais de 150 quilômetros para desempenhar a função, o valor diário passa para R$ 864.

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Podem participar da seleção servidores públicos do Poder Executivo Federal em efetivo exercício e professores concursados das redes públicas estaduais e municipais que estejam em sala de aula durante 2026. Não são aceitas inscrições de profissionais com contratos temporários, terceirizados ou regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Como concorrer

Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio, possuir acesso à internet, além de smartphone ou tablet compatível com as atividades. Também é obrigatória a aprovação, com aproveitamento mínimo de 70%, na capacitação online oferecida pelo Inep.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela plataforma da Rede Nacional de Certificadores. Durante o cadastro, o candidato deve informar CPF, data de nascimento, e-mail e telefone válidos.

Os profissionais selecionados serão responsáveis por acompanhar a aplicação das provas, verificar a segurança dos malotes, fiscalizar os procedimentos adotados nos locais de exame e elaborar relatórios sobre a execução das atividades.

Além do Enem, a atuação dos certificadores também abrangerá o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), marcado para 13 de setembro, e a Prova Nacional Docente, prevista para 20 de setembro. O Enem será aplicado nos dias 1º e 8 de novembro.