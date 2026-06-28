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FAZENDO HISTÓRIA

Carro da BYD estreia no pódio de seminovos mais vendidos do Brasil

BYD Dolphin ficou na terceira posição entre os usados mais vendidos em maio

Anderson Ramos
Por
BYD Dolphin GS
BYD Dolphin GS - Foto: Divulgação BYD

O BYD Dolphin ficou na terceira posição como o seminovo mais vendido do Brasil na categoria hatches entre 0 e 3 anos de idade fez história: esta é a primeira vez que um veículo elétrico entra no pódio entre os carros usados.

A informação é do Índice de Veículos Usados (IVU), estudo elaborado e divulgado nesta semana pelo Grupo OLX e pela Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto). De acordo com o índice, em maio o carro da montadora chinesa ficou atrás apenas do Volkswagen Polo e do campeão Chevrolet Onix.

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Ainda de acordo com o levantamento, no mês passado, a categoria mais competitiva foi a de hatchs, veículos compactos geralmente mais econômicos, com idades entre 0 e 3 anos. O quantitativo de operações de revenda não foi divulgado.

“O Chevrolet Onix conseguiu recuperar a primeira colocação, superando o Volkswagen Polo (agora em segundo) por uma margem de pontos mínima. No entanto, o grande marco histórico do segmento ficou por conta do BYD Dolphin: o modelo subiu uma posição e conquistou o terceiro lugar, sendo a primeira vez que ocupa o pódio no cenário nacional do IVU”, afirma a Data OLX Autos, em nota.

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Metodologia

De acordo com a Data OLX Autos, solução de inteligência automotiva do Grupo OLX, o Índice de Veículos Usados é um termômetro que cruza dados de procura e vendas de diferentes categorias de automóveis, tanto da plataforma da OLX quanto da Fenauto, e ainda analisa desempenhos categorizados por tipo de carroceria e faixa de idade dos veículos.

A metodologia do IVU combina dados de demanda e vendas de veículos seminovos e usados, e leva em conta variáveis como tipo de carroceria, marca, modelo e faixa de idade, com harmonização das informações entre as duas bases.

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Tags

BYD Dolphin Índice de Veículos Usados seminovos veículos elétricos

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