Carro da BYD estreia no pódio de seminovos mais vendidos do Brasil

O BYD Dolphin ficou na terceira posição como o seminovo mais vendido do Brasil na categoria hatches entre 0 e 3 anos de idade fez história: esta é a primeira vez que um veículo elétrico entra no pódio entre os carros usados.

A informação é do Índice de Veículos Usados (IVU), estudo elaborado e divulgado nesta semana pelo Grupo OLX e pela Federação dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto). De acordo com o índice, em maio o carro da montadora chinesa ficou atrás apenas do Volkswagen Polo e do campeão Chevrolet Onix.

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Ainda de acordo com o levantamento, no mês passado, a categoria mais competitiva foi a de hatchs, veículos compactos geralmente mais econômicos, com idades entre 0 e 3 anos. O quantitativo de operações de revenda não foi divulgado.

“O Chevrolet Onix conseguiu recuperar a primeira colocação, superando o Volkswagen Polo (agora em segundo) por uma margem de pontos mínima. No entanto, o grande marco histórico do segmento ficou por conta do BYD Dolphin: o modelo subiu uma posição e conquistou o terceiro lugar, sendo a primeira vez que ocupa o pódio no cenário nacional do IVU”, afirma a Data OLX Autos, em nota.

Metodologia

De acordo com a Data OLX Autos, solução de inteligência automotiva do Grupo OLX, o Índice de Veículos Usados é um termômetro que cruza dados de procura e vendas de diferentes categorias de automóveis, tanto da plataforma da OLX quanto da Fenauto, e ainda analisa desempenhos categorizados por tipo de carroceria e faixa de idade dos veículos.

A metodologia do IVU combina dados de demanda e vendas de veículos seminovos e usados, e leva em conta variáveis como tipo de carroceria, marca, modelo e faixa de idade, com harmonização das informações entre as duas bases.