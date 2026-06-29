Bahia registra queda de quase 77% nos roubos a ônibus em junho

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As operações conjuntas realizadas pelas Polícias Militar e Civil contribuíram para uma queda expressiva nos casos de furtos e roubos a ônibus registrados na Bahia durante o mês de junho. Os resultados refletem o reforço das ações de segurança adotadas ao longo do período dos festejos juninos.

De acordo com os dados divulgados, foram contabilizadas 12 ocorrências em junho deste ano, número significativamente inferior ao registrado no mesmo período de 2025, quando houve 52 casos. A redução foi de 76,92%.

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Segundo as forças de segurança, o desempenho é atribuído ao trabalho integrado entre as corporações, que intensificaram o policiamento e empregaram estratégias de inteligência, especialmente em Salvador e na Região Metropolitana, locais que concentram grande circulação de passageiros durante as celebrações juninas.

Segundo o delegado titular da Delegacia Especializada em Repressão a Roubos em Coletivos (DERRC), Cleandro Pimenta, o desempenho é consequência do trabalho conjunto das equipes.

“Esses resultados refletem o fortalecimento das ações de inteligência e investigação qualificada desenvolvidas pela DERRC, evidenciando que o trabalho integrado de identificação de suspeitos, representação por medidas cautelares e a consequente prisão dos autores, o que tem produzido impactos concretos na redução da criminalidade e no aumento da segurança dos usuários do transporte coletivo", destacou.

De acordo com o comandante do Batalhão Gêmeos, tenente-coronel Emiliano Figueiredo, a redução dos índices é resultado de um planejamento contínuo, da atuação integrada das Forças da Segurança e das ações ostensivas por meio de abordagens em corredores de ônibus, terminais e pontos de embarque.

“O empenho dos policiais militares aliados ao reforço operacional de outras unidades tem sido determinante para a queda desses indicadores. Esse modelo de integração tem apresentado excelentes resultados, fortalecendo a segurança dos usuários, trabalhadores e operadores do sistema de transporte público", enfatizou o comandante.