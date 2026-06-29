Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

CRIME BRUTAL

Mulher é executada com mais de 15 tiros na frente da filha na Bahia

Polícia Civil investiga se crime tem ligação com tráfico ou disputa entre facções

Andrêzza Moura
Por
Milena já se preparava para dormir, quando foi surpreendida e morta
Milena já se preparava para dormir, quando foi surpreendida e morta - Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma mulher identificada como Milena dos Santos Silva, 30 anos, foi executada a tiros, na noite deste domingo, 28, no município de Maria Quitéria, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador.

De acordo com informações da polícia, Milena foi assassinada dentro de casa, na Rua Corredor da Alegria, na comunidade de São José, na frente da filha, de 8 anos, e de um primo, de 16.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ela foi morta com mais de 15 tiros no rosto e nas mãos, segundo levantamento cadavérico realizado por agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Conforme os perítos, as lesões nas mãos são resultados de uma tentativa desesperada de defesa.

A mulher foi executada logo após criminosos invadirem à residência dela. Ela estava na cama, quando foi surpreendida pelos assassinos. A polícia apura se o crime foi motivado por uma suposta dívida de Milena com drogas.

Outra versão

Outra versão aponta que ela pode ter sido morta após trocar de facção criminosa. Familiares revelaram que, em 2025, ela já havia sofrido um atentado e já estava jurada de morte por integrantes da antiga facção.

Ainda conforme os parentes, após sobreviver a tentativa de homicídio, no ano passado, Milena foi morar em Salvador. No entanto, recentemente, resolveu voltar para Maria Quitéria.

Leia Também:

POLÍCIA

Ônibus é interceptado com drogas e centenas de medicamentos na Bahia
Ônibus é interceptado com drogas e centenas de medicamentos na Bahia imagem

MISTÉRIO

Idosa é encontrada morta dentro de reservatório de água na Bahia
Idosa é encontrada morta dentro de reservatório de água na Bahia imagem

POLÍCIA

Bahia registra queda de quase 77% nos roubos a ônibus em junho
Bahia registra queda de quase 77% nos roubos a ônibus em junho imagem

O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e prender os suspeitos. A motivação ainda é apurada. As informações são do Blog do Marcelo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia feira de santana mulher executada a tiros

Relacionadas

Mais lidas