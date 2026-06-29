Mulher é executada com mais de 15 tiros na frente da filha na Bahia

Siga o A TARDE no Google

Uma mulher identificada como Milena dos Santos Silva, 30 anos, foi executada a tiros, na noite deste domingo, 28, no município de Maria Quitéria, em Feira de Santana, a cerca de 115 Km de Salvador.

De acordo com informações da polícia, Milena foi assassinada dentro de casa, na Rua Corredor da Alegria, na comunidade de São José, na frente da filha, de 8 anos, e de um primo, de 16.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ela foi morta com mais de 15 tiros no rosto e nas mãos, segundo levantamento cadavérico realizado por agentes do Departamento de Polícia Técnica (DPT). Conforme os perítos, as lesões nas mãos são resultados de uma tentativa desesperada de defesa.

A mulher foi executada logo após criminosos invadirem à residência dela. Ela estava na cama, quando foi surpreendida pelos assassinos. A polícia apura se o crime foi motivado por uma suposta dívida de Milena com drogas.

Outra versão

Outra versão aponta que ela pode ter sido morta após trocar de facção criminosa. Familiares revelaram que, em 2025, ela já havia sofrido um atentado e já estava jurada de morte por integrantes da antiga facção.

Ainda conforme os parentes, após sobreviver a tentativa de homicídio, no ano passado, Milena foi morar em Salvador. No entanto, recentemente, resolveu voltar para Maria Quitéria.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que busca identificar e prender os suspeitos. A motivação ainda é apurada. As informações são do Blog do Marcelo.