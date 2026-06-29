Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

DUPLO HOMICÍDIO

Irmãos são mortos a tiros dentro de bar no sudoeste da Bahia

Polícia Civil investiga a motivação do duplo homicídio e tenta localizar o suspeito

Andrêzza Moura
Por
Irmãos foram mortos dentro de bar
Irmãos foram mortos dentro de bar - Foto: Reprodução Redes Sociais

Até a noite desta segunda-feira, a Polícia Civil da Bahia tentava localizar e prender o homem suspeito de executar a tiros dois irmãos, na noite do domingo, 28, no povoado de Entupição, às margens da BR -112, em Urandi, no sudoeste da Bahia.

Jonas Leone Santos, de 32 anos, e José Cleber Souza Santos, de 34, foram mortos dentro de um bar, por volta das 19h30. Eles foram surpreendidos pelo criminoso e não tiveram chance de defesa.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Os irmãos morreram no local antes mesmo de receber atendimento médico. O suspeito, que não teve o nome revelado, fugiu logo em seguida. Policiais militares do 17º Batalhão de Polícia Militar fizeram buscas na região, mas não encontraram o atirador.

Leia Também:

CRIME BRUTAL

Mulher é executada com mais de 15 tiros na frente da filha na Bahia
Mulher é executada com mais de 15 tiros na frente da filha na Bahia imagem

POLÍCIA

Ônibus é interceptado com drogas e centenas de medicamentos na Bahia
Ônibus é interceptado com drogas e centenas de medicamentos na Bahia imagem

MISTÉRIO

Idosa é encontrada morta dentro de reservatório de água na Bahia
Idosa é encontrada morta dentro de reservatório de água na Bahia imagem

O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Guanambi, que tenta localizar o homem e estabelecer a motivação para o duplo homicídio. As informações são do Blog do Marcelo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia Duplo homicídio irmãos mortos Urandi

Relacionadas

Mais lidas