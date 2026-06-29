DUPLO HOMICÍDIO
Irmãos são mortos a tiros dentro de bar no sudoeste da Bahia
Polícia Civil investiga a motivação do duplo homicídio e tenta localizar o suspeito
Até a noite desta segunda-feira, a Polícia Civil da Bahia tentava localizar e prender o homem suspeito de executar a tiros dois irmãos, na noite do domingo, 28, no povoado de Entupição, às margens da BR -112, em Urandi, no sudoeste da Bahia.
Jonas Leone Santos, de 32 anos, e José Cleber Souza Santos, de 34, foram mortos dentro de um bar, por volta das 19h30. Eles foram surpreendidos pelo criminoso e não tiveram chance de defesa.
Os irmãos morreram no local antes mesmo de receber atendimento médico. O suspeito, que não teve o nome revelado, fugiu logo em seguida. Policiais militares do 17º Batalhão de Polícia Militar fizeram buscas na região, mas não encontraram o atirador.
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O caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial de Guanambi, que tenta localizar o homem e estabelecer a motivação para o duplo homicídio. As informações são do Blog do Marcelo.