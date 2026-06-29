Vendedor é preso suspeito de adulterar bebidas durante festa na Bahia

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Um vendedor ambulante foi preso, na madrugada desta segunda-feira, 29, após ser flagrado adulterando bebidas alcóolicas, durante a festa de São Pedro, o Ita Pedro, em Itabuna, no Sul da Bahia. O flagrante foi feito por meio de vídeo gravado por uma testemunha.

No vídeo, o homem aparece transferindo o líquido de uma garrafa de conhaque para outra de uma famosa marca de uísque. Ele usa uma garrafa de plástico para auxiliar o enchimento do recipiente vazio.

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Segundo informações, embora o vendedor tenha sido gravado no ato da prática ilegal, foram denúncias de clientes que passaram mal ao consumir a bebida, que levou a polícia à barraca do suspeito.

De acordo com reportagem da TV Subaé, afiliada da Rede Bahia, as pessoas que passaram mal procuraram atendimento médico com agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Eles apresentaram os mesmos sintomas, que não foram informados.

O homem foi encaminhando a uma unidade policial da cidade, onde o caso foi registrado. Ele segue à disposição da Justiça. As garrafas com as bebidas foram apreendidas e a polícia investiga para saber qual substância estava sendo usada na adulteração.