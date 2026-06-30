VIOLÊNCIA POLICIAL
Sargento da PM atira em entregador após confundi-lo com assaltante
Vítima realizava entrega quando foi atingida duas vezes
Um sargento da Polícia Militar do Ceará atirou em um entregador por aplicativo, de 24 anos, na noite deste domingo, 28, após supostamente confundi-lo com um suspeito de roubo. O caso aconteceu no bairro Papicu, em Fortaleza, enquanto o rapaz realizada uma entrega.
A ação foi registrada por câmeras de segurança da rua. Nas imagens, é possível ver quando o trabalhador chega ao condomínio onde o policial Leandro Silva Fontoura mora para entregar um pedido.
Neste momento, ele é abordado pelo policial, que estava na rua passeando com um cachorro. Ele teria se assustando com a presença do entregador.
Ainda na gravação, eles parecem conversar e, logo em seguida, a vítima segue em direção à portaria do edifício, mas é agredida pelo policial. O agente puxa a arma, aponta para a motocicleta do trabalhador - que se afasta e levanta as mãos -, e atira.
Ele foi atingido abaixo do tórax e levou um tiro de raspão e em um dos ombros. Mesmo machucado, o rapaz pediu ajuda a outros entregadores que trabalhavam na região. A polícia foi acionada para atender a ocorrência.
O trabalhador, que não teve o nome revelado, foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota, onde recebeu atendimento médico e passou por cirurgia para retirar a bala alojada no tórax. Ele teve alta na manhã desta segunda-feira, 29.
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De acordo com informações da Polícia Militar, o sargento está afastado da corporação por questões de saúde. Ele foi conduzido a uma unidade policial e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva. As informações são do G1.