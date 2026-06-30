Sargento da PM atira em entregador após confundi-lo com assaltante

Um sargento da Polícia Militar do Ceará atirou em um entregador por aplicativo, de 24 anos, na noite deste domingo, 28, após supostamente confundi-lo com um suspeito de roubo. O caso aconteceu no bairro Papicu, em Fortaleza, enquanto o rapaz realizada uma entrega.

A ação foi registrada por câmeras de segurança da rua. Nas imagens, é possível ver quando o trabalhador chega ao condomínio onde o policial Leandro Silva Fontoura mora para entregar um pedido.

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Neste momento, ele é abordado pelo policial, que estava na rua passeando com um cachorro. Ele teria se assustando com a presença do entregador.

Ainda na gravação, eles parecem conversar e, logo em seguida, a vítima segue em direção à portaria do edifício, mas é agredida pelo policial. O agente puxa a arma, aponta para a motocicleta do trabalhador - que se afasta e levanta as mãos -, e atira.

Ele foi atingido abaixo do tórax e levou um tiro de raspão e em um dos ombros. Mesmo machucado, o rapaz pediu ajuda a outros entregadores que trabalhavam na região. A polícia foi acionada para atender a ocorrência.

O trabalhador, que não teve o nome revelado, foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota, onde recebeu atendimento médico e passou por cirurgia para retirar a bala alojada no tórax. Ele teve alta na manhã desta segunda-feira, 29.

De acordo com informações da Polícia Militar, o sargento está afastado da corporação por questões de saúde. Ele foi conduzido a uma unidade policial e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. A prisão em flagrante dele foi convertida em preventiva. As informações são do G1.