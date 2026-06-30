Família busca jovem desaparecido após suposto sequestro em Salvador

A angústia tomou conta da família de um jovem de 23 anos desaparecido desde a madrugada do último sábado 27, após um suposto sequestro registrado na região de Cajazeiras VI, em Salvador. Identificado como Pablo, ele não deu mais notícias desde o momento em que teria sido levado por homens armados, e familiares agora concentram esforços para tentar descobrir seu paradeiro.

De acordo com o relato da família, Pablo trabalhava em um depósito de bebidas e saiu de casa por volta da meia-noite para comprar cigarros em um bar localizado em frente à residência onde mora. A expectativa era de que ele retornasse em poucos minutos, mas isso não aconteceu.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo os familiares, logo após a chegada do jovem ao estabelecimento, um carro parou nas proximidades. Cerca de cinco homens armados teriam desembarcado, abordado Pablo e o colocado à força dentro do veículo. Em seguida, o grupo deixou o local. Desde então, o jovem não foi mais visto.

Veículo ainda não foi identificado

Um dos pontos que ainda gera dúvidas é a identificação do automóvel utilizado na ação. As informações obtidas até o momento são divergentes. Enquanto algumas testemunhas afirmam que os suspeitos estavam em um Chevrolet Onix, outras sustentam que o veículo seria um Chevrolet Prisma. A informação ainda precisa ser esclarecida durante as investigações.

Família busca imagens de câmeras

Na tentativa de reunir elementos que possam ajudar a esclarecer o desaparecimento, familiares buscam acesso às imagens de câmeras de segurança instaladas nas imediações do Bar do Farofa, em Cajazeiras VI, local onde Pablo foi visto pela última vez. Segundo eles, porém, a obtenção das gravações depende de autorização e do apoio das autoridades policiais.

Sem notícias do jovem desde a madrugada de sábado, 27, parentes seguem mobilizados em busca de qualquer informação que possa contribuir para localizar Pablo. Até o momento, não há confirmação sobre o paradeiro da vítima nem sobre a identidade dos homens que teriam participado da ação.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o andamento das investigações nem informou quais medidas estão sendo adotadas para esclarecer o desaparecimento de Pablo.