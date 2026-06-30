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Família busca jovem desaparecido após suposto sequestro em Salvador

Jovem de 23 anos desapareceu após sair de casa para comprar cigarros em um bar

Luan Julião
Por
Polícia Civil da Bahia
Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A angústia tomou conta da família de um jovem de 23 anos desaparecido desde a madrugada do último sábado 27, após um suposto sequestro registrado na região de Cajazeiras VI, em Salvador. Identificado como Pablo, ele não deu mais notícias desde o momento em que teria sido levado por homens armados, e familiares agora concentram esforços para tentar descobrir seu paradeiro.

De acordo com o relato da família, Pablo trabalhava em um depósito de bebidas e saiu de casa por volta da meia-noite para comprar cigarros em um bar localizado em frente à residência onde mora. A expectativa era de que ele retornasse em poucos minutos, mas isso não aconteceu.

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Segundo os familiares, logo após a chegada do jovem ao estabelecimento, um carro parou nas proximidades. Cerca de cinco homens armados teriam desembarcado, abordado Pablo e o colocado à força dentro do veículo. Em seguida, o grupo deixou o local. Desde então, o jovem não foi mais visto.

Veículo ainda não foi identificado

Um dos pontos que ainda gera dúvidas é a identificação do automóvel utilizado na ação. As informações obtidas até o momento são divergentes. Enquanto algumas testemunhas afirmam que os suspeitos estavam em um Chevrolet Onix, outras sustentam que o veículo seria um Chevrolet Prisma. A informação ainda precisa ser esclarecida durante as investigações.

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Família busca imagens de câmeras

Na tentativa de reunir elementos que possam ajudar a esclarecer o desaparecimento, familiares buscam acesso às imagens de câmeras de segurança instaladas nas imediações do Bar do Farofa, em Cajazeiras VI, local onde Pablo foi visto pela última vez. Segundo eles, porém, a obtenção das gravações depende de autorização e do apoio das autoridades policiais.

Sem notícias do jovem desde a madrugada de sábado, 27, parentes seguem mobilizados em busca de qualquer informação que possa contribuir para localizar Pablo. Até o momento, não há confirmação sobre o paradeiro da vítima nem sobre a identidade dos homens que teriam participado da ação.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o andamento das investigações nem informou quais medidas estão sendo adotadas para esclarecer o desaparecimento de Pablo.

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CAJAZEIRAS crime Polícia Salvador

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