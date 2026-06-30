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CRIME ORGANIZADO

Casal é preso com drogas e camisas falsas da Polícia Civil em Salvador

Material foi encontrado dentro de uma casa que servia de depósito de drogas

Andrêzza Moura
Por
Material apreendido com os suspeitos
Material apreendido com os suspeitos - Foto: Divulgação PM

Durante uma ação realizada na madrugada desta terça-feira, 30, no bairro Ceasa, em Salvador, policiais militares prenderam um casal suspeito de tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos mil porções de drogas e 14 camisas falsificadas da Polícia Civil, munições de fuzil e uma luneta de precisão.

Conforme versão oficial, os policiais faziam rondas na Rua da União da Ceasa, quando se depararam com um grupo de suspeitos, que tentaram fugir ao perceberem a presença das viaturas.

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Ainda conforme a PM, o casal foi localizado dentro de uma residência. O homem carregava uma mochila contendo as drogas. Durante as buscas na casa, os agentes encontraram 929 embalagens de K9, 436 porções e um pacote grande de cocaína, 191 trouxinhas de maconha e 85 pedras de crack.

Duas balanças de precisão, uma faca, materiais utilizados para embalar os entorpecentes, 14 camisas falsificadas da Polícia Civil, 75 munições de fuzil calibre 7.62, a luneta de precisão também foram apreendidas.

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Segundo informação da Polícia Militar, a casa onde o material ilícito foi encontrado, era utilizada como depósito de armazenamento e distribuição de drogas. O casal, que não teve o nome revelado, foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram autuados em flagrante.

Os materiais apreendidos também foram levados à unidade policial e serão encaminhados para perícia.

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Tags

Casal preso por tráfico Ceasa Salvador polícia militar

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