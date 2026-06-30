Casal é preso com drogas e camisas falsas da Polícia Civil em Salvador

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Durante uma ação realizada na madrugada desta terça-feira, 30, no bairro Ceasa, em Salvador, policiais militares prenderam um casal suspeito de tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos mil porções de drogas e 14 camisas falsificadas da Polícia Civil, munições de fuzil e uma luneta de precisão.

Conforme versão oficial, os policiais faziam rondas na Rua da União da Ceasa, quando se depararam com um grupo de suspeitos, que tentaram fugir ao perceberem a presença das viaturas.

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Ainda conforme a PM, o casal foi localizado dentro de uma residência. O homem carregava uma mochila contendo as drogas. Durante as buscas na casa, os agentes encontraram 929 embalagens de K9, 436 porções e um pacote grande de cocaína, 191 trouxinhas de maconha e 85 pedras de crack.

Duas balanças de precisão, uma faca, materiais utilizados para embalar os entorpecentes, 14 camisas falsificadas da Polícia Civil, 75 munições de fuzil calibre 7.62, a luneta de precisão também foram apreendidas.

Segundo informação da Polícia Militar, a casa onde o material ilícito foi encontrado, era utilizada como depósito de armazenamento e distribuição de drogas. O casal, que não teve o nome revelado, foi encaminhado à Central de Flagrantes, onde foram autuados em flagrante.



Os materiais apreendidos também foram levados à unidade policial e serão encaminhados para perícia.