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INVESTIGAÇÃO

Bebê é encontrado morto dentro de saco plástico na RMS

Mãe da criança foi presa

Leilane Teixeira
Por
Imagem ilustrativa da imagem Bebê é encontrado morto dentro de saco plástico na RMS
Foto: Reprodução

O corpo de um bebê foi encontrado dentro de um saco plástico na tarde desta terça-feira, 30, na Rua José Rocha, no Centro de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador.

De acordo com as primeiras informações, moradores acionaram a polícia depois de perceberem um saco plástico abandonado no local com manchas de sangue. Ao chegarem à área, equipes do 26º Batalhão da Polícia Militar (BPM) confirmaram que havia um bebê morto dentro da embalagem.

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Segundo a Polícia Militar iformou ao portal A TARDE, horas após o feto ser encontrado, a mãe da criança também foi localizada e presa. Ela foi identificada como Lívia Bispo Medeiros, de 25 anos.

Ainda de acordo com a polícia, a jovem teria tomado um remédio abortivo durante a gestação, que já estava no nono mês. Lívia foi encaminhada para a delegacia da cidade, onde permanece custodiada à disposição da Justiça.

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Perícia no local

O local foi isolado para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela perícia e remoção do corpo. A ocorrência foi registrada na 37ª Delegacia Territorial de São Sebastião do Passé.

Segundo informações preliminares, a mulher deverá ser transferida para Salvador para passar por audiência de custódia.

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Tags

bebê Polícia Civil prisão São Sebastião do Passé

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