Oito cidades baianas estão há mais de três anos sem crimes violentos

Mais de quatro anos. Esse é o período em que as cidades de Wagner, no oeste da Bahia, e Rio do Pires, no sudoeste do estado, não registram Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs), segundo dados do Instituto de Segurança Pública, Estatística e Pesquisa Criminal (Ispe). São 1.521 e 1.485 dias, respectivamente, sem ocorrências de crimes violentos.

O levantamento também apontou que outras cidades localizadas nas regiões oeste e sudoeste seguem a mesma tendência de queda de CVLIS. Ao todo, oito municípios estão há mais de três anos sem registrar CVLIs. Os dados foram contabilizados até este sábado, 27 de junho.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de Wagner e Rio do Pires, aparecem entre os destaques Abaíra, Gentio do Ouro, Ibipitanga e Varzedo - no oeste baiano -, além de Planaltino, Dom Basílio e Érico Cardoso - no sudoeste. As cidades mantêm longos períodos sem registros de crimes violentos letais, segundo o levantamento do Ispe.

Abaíra e Gentio do Ouro se aproximam de completar quatro anos sem ocorrências desse tipo, enquanto Ibipitanga, Planaltino, Dom Basílio e Érico Cardoso ultrapassam a marca de três anos sem CVLIs. Os números refletem o cenário de redução da violência letal em municípios do interior da Bahia.

Trabalho conjunto

Ainda de acordo com o levantamento, a queda dos índices está relacionada ao trabalho integrado das forças de segurança, com ações de investigação, policiamento ostensivo, cumprimento de mandados e operações voltadas ao combate à criminalidade.

Os municípios fazem parte das áreas atendidas pelas Diretorias Regionais de Polícia do Interior (Dirpins) Oeste/Chapada e Sudoeste, que abrangem diversas Coordenadorias Regionais de Polícia do Interior (Coorpins), incluindo unidades sediadas em Jequié, Itaberaba, Seabra, Irecê, Brumado e Bom Jesus da Lapa.

As ações envolvem equipes das Polícias Civil e Militar, Departamento de Polícia Técnica (DPT) e Corpo de Bombeiros Militar, com atuação voltada à prevenção da violência, retirada de armas e drogas de circulação e investigação de crimes.