Sesab fecha licitação de R$ 81 milhões para reforma de hospital

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) concluiu a licitação para a reforma e ampliação do Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), no Sudoeste baiano. A unidade contará com investimento de mais de R$ 81 milhões para reforçar sua referência no atendimento de média e alta complexidade no Sudoeste da Bahia.

Conforme publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 30, a empresa Metro Engenharia e Consultoria Ltda. foi declarada adjudicatária da Concorrência Presencial com proposta de R$ 81.743.353,24.

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O processo prevê contratação integrada para execução das obras de reforma e ampliação da urgência e emergência, ambulatório de especialidades, UTI, centro cirúrgico, administração e guarita da unidade hospitalar.

Obras anunciadas

As obras foram anunciadas pelo Governo do Estado em agenda realizada no município, quando o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e a secretária estadual da Saúde, Roberta Santana, apresentaram um pacote de investimentos para a região. Na ocasião, o governo informou que a intervenção no HGVC teria previsão de início em 7 de julho.

Com a reforma e ampliação, a unidade deve passar a contar com nova emergência adulto e pediátrica, além de ambulatório com 14 consultórios, uma sala de pequenos procedimentos e uma sala de coleta. O projeto também prevê a implantação de um centro cirúrgico com 11 novas salas, incluindo uma sala de hemodinâmica, além de 40 novos leitos de UTI.

Segundo o governo estadual, a ampliação permitirá ao Hospital Geral de Vitória da Conquista realizar 2.500 novas cirurgias e implementar o serviço de hemodinâmica. A medida busca ampliar a capacidade de atendimento da unidade, que recebe pacientes de Vitória da Conquista e de municípios da região.

Durante o anúncio da obra, o governador Jerônimo Rodrigues afirmou que os investimentos integram uma estratégia de fortalecimento da rede regional de saúde em parceria com os municípios.

“Estas iniciativas são fruto da parceria entre Governo do Estado e os municípios. Nós buscamos fortalecer e integrar, de forma contínua, nossa parceria com as gestões municipais. Precisamos pensar no povo, que é o que realmente importa na gestão pública”, afirmou o governador.

Prefeitura cede área

A ampliação do hospital também contou com medida administrativa da Prefeitura de Vitória da Conquista. Em setembro de 2025, a gestão municipal publicou um decreto destinando ao Estado da Bahia um terreno localizado na Rua D, esquina com a Rua J, no Loteamento Corredor da Felícia, bairro Felícia, para viabilizar a ampliação do HGVC.

A área tem 1.856,10 m² e era utilizada como via pública. Com o decreto, o terreno passou de bem de uso comum do povo para bem de uso especial, destinado à ampliação do hospital. A prefeitura informou, à época, que a alteração não prejudicaria o trânsito de pessoas e veículos nas vias adjacentes.

Mais investimentos

Além da obra no HGVC, a agenda estadual em Vitória da Conquista incluiu a entrega de 63 veículos para 36 municípios da região, entre ambulâncias, micro-ônibus, vans, unidades odontológicas móveis, carros administrativos e uma ambulância do Samu.

O governo também autorizou processos relacionados à reforma do Núcleo Regional de Saúde do Sudoeste e à construção de novas Unidades Básicas de Saúde em Vitória da Conquista, Caraíbas, Itapetinga e Poções.