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Mbappé ultrapassa Klose na busca por recorde histórico das Copas
Astro francês alcançou a marca de 18 gols em Mundiais
Todo feito de Lionel Messi e Kylian Mbappé passa a impressão de um novo recorde batido em Copas do Mundo — e foi nesse clima que o astro francês voltou a fazer história nesta terça-feira, 30. O atacante marcou dois gols contra a Suécia na segunda fase e chegou a 18 gols marcados na história dos Mundiais.
Mbappé ultrapassou o alemão Miroslav Klose, dono do antigo recorde de goleador máximo da competição, com 16 gols, e assumiu a segunda colocação no ranking oficial. Durante o confronto diante dos suecos, ele empatou com Haaland, ao balançar a rede pela primeira vez, e com Messi ao sacramentar o placar na reta final da partida e chegar a seis gols marcados.
Artilheiros das Copas do Mundo
- Lionel Messi (Argentina) – 19 gols;
- Kylian Mbappé (França) – 18 gols;
- Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols;
- Ronaldo (Brasil) – 15 gols;
- Gerd Müller (Alemanha) – 14 gols;
- Just Fontaine (França) – 13 gols;
- Pelé (Brasil) – 12 gols;
- Sándor Kocsis (Hungria) – 11 gols;
- Jürgen Klinsmann (Alemanha) – 11 gols;
- Gary Lineker (Inglaterra) – 10 gols.
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Agora, o francês fica atrás somente de Lionel Messi na lista geral de todas as Copas. O argentino tem 19 gols marcados na história da competição, assumiu o topo logo na estreia do torneio marcando um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia.
O camisa 10 argentino já balançou as redes seis vezes na Copa do Mundo 2026 e busca defender o título de campeão. A equipe comandada por Lionel Scaloni enfrenta o Cabo Verde na próxima sexta-feira, 3, às 19h, pela segunda fase da competição.
Até o momento da publicação desta matéria, a França vai vencendo a Suécia por 3 a 0 e encaminhando a classificação às oitavas de final do Mundial, com gols de Mbappé (duas vezes) e Barcola. O adversário na próxima etapa será o Paraguai.