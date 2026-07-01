Governo da Bahia reforça ações de inteligência para combater criminalidade

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As ações de inteligência da Polícia Civil serão reforçadas com a entrega do Governo do Estado de 54 novas viaturas semiblindadas. A solenidade aconteceu na manhã desta quarta-feira, 1, no Centro de Operações e Inteligência (COI) da Secretaria da Segurança Pública.

Reforço na segurança

O secretário da Segurança Pública, Marcelo Werner, afirmou que o Governo do Estado tem reforçado a frota das Forças Policiais e de Bombeiros, com o objetivo de garantir presença constante em todo o território baiano.

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“No último mês entregamos um prédio abrigando 10 Departamentos e Delegacias da Polícia Civil, além de novos coletes balísticos, armamentos e munições. O trabalho investigativo de combate às facções desempenhado pelos delegados, escrivães e investigadores da Bahia virou referência no país”, destacou o secretário Werner, lembrando das operações com foco na asfixia financeira do crime organizado.

O secretário também ressaltou a entrega do primeiro helicóptero destinado à Polícia Civil, medida que, segundo ele, contribui para uma atuação mais qualificada na proteção da população.

Entrega de viaturas

Segundo o governo, pouco mais de R$ 12 milhões foram empregados na aquisição dos novos veículos, que serão destinados a unidades policiais em diversos municípios da Bahia, incluindo Salvador, Simões Filho, Lauro de Freitas, Camaçari, Madre de Deus, Dias D’Ávila, Barreiras, Brumado, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Itaberaba, Itabuna, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Porto Seguro, São Francisco do Conde, Santo Estêvão, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista.