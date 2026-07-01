Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

POLÍCIA

Megaoperação contra o PCC cumpre 320 mandados em seis estados

Operação mira suspeitos de integrar a facção e de envolvimento com tráfico

Redação
Por Redação
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Reprodução

Uma força-tarefa coordenada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) foi às ruas nesta quarta-feira, 1º, para combater a atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) dentro e fora do sistema prisional. A ação ocorre simultaneamente em seis estados brasileiros e cumpre 320 ordens judiciais, entre mandados de prisão temporária e de busca e apreensão.

Segundo o MPSC, esta é a maior operação já realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco). As medidas judiciais incluem 151 mandados de prisão temporária e 169 de busca e apreensão.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Alvos em presídios e investigação contra a facção

As ordens são executadas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Em São Paulo, já houve prisões de investigados em unidades prisionais da capital, incluindo a Penitenciária Feminina de Santana, no Carandiru, na Zona Norte, além de presídios localizados nos municípios de Lavínia, Potim e Irapuru.

O Ministério Público informou que a ofensiva busca enfraquecer a capacidade de articulação dos suspeitos, investigados por crimes como organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, homicídios e porte ilegal de arma de fogo. A operação é um desdobramento das investigações iniciadas durante a Operação Maserati.

Leia Também:

POLÍCIA

Corpo de bebê é encontrado dentro de saco plástico em terreno baldio na RMS
Corpo de bebê é encontrado dentro de saco plástico em terreno baldio na RMS imagem

POLÍCIA

Governo da Bahia reforça ações de inteligência para combater criminalidade
Governo da Bahia reforça ações de inteligência para combater criminalidade imagem

POLÍCIA

Dona de ONG de proteção animal é presa pelo crime de maus-tratos
Dona de ONG de proteção animal é presa pelo crime de maus-tratos imagem

Mobilização e confronto

Em Santa Catarina, a operação reuniu 103 integrantes do Gaeco e cerca de 552 agentes das forças de segurança pública. A estrutura empregada contou ainda com 198 viaturas, dois helicópteros e cinco bases operacionais instaladas em Florianópolis, Joinville, Lages, Chapecó e São Miguel do Oeste.

No Paraná, um dos mandados terminou em confronto. Conforme o Ministério Público, houve troca de tiros em um dos endereços ligados aos investigados, e um integrante da facção morreu.

Todo o material apreendido durante a operação será encaminhado à Polícia Científica para realização de perícia. As investigações seguem sob sigilo.

Origem do nome da operação

Batizada de “Coluna Sul”, a operação faz referência ao nome utilizado pela própria organização criminosa para identificar o conjunto formado pelos estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. De acordo com o MPSC, a região é considerada estratégica para a expansão e o fortalecimento da facção no Sul e no Centro-Oeste do país.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

crime organizado PCC Polícia sp

Relacionadas

Mais lidas