Começa construção da ponte Salvador-Itaparica com presença de Lula

Está oficialmente iniciada a construção da ponte Salvador-Itaparica, maior equipamento do tipo em toda a América Latina. O pontapé inicial foi dado nesta quarta-feira, 1º, no município de Vera Cruz, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Lula, que esteve acompanhado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), do senador Jaques Wagner (PT), do pré-candidato ao Senado e ex-ministro Rui Costa (PT), 'fincou a primeira estaca' da estrutura de construção ds ponte.

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Impacto da ponte Salvador-Itaparica

Com previsão de pouco mais de cinco anos de duração, a obra da ponte Salvador-Itaparica é apontada como peça fundamental do desenvolvimento da Região Metropolitana de Salvador, dos municípios que compõem a ilha, do Baixo Sul e Recôncavo.

Ao todo, cerca de 250 municípios serão beneficiados com a chegada do equipamento, pensado já na década de 1960 no processo de elaboração do Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A expectativa, segundo o secretário estadual da pasta extraordinária criada para tratar sobre o tema, Mateus Dias, é de um impacto econômico na casa de R$ 40 bilhões no estado.

"Nós temos estudos mostrando que a população impactada por esse projeto chega a 10 milhões de pessoas, 250 municípios. Então vai ser realmente um impacto gigantesco para o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. Investimento na casa de R$ 12 bilhões, com impactos positivos sobre a nossa economia da ordem de mais de R$ 40 bilhões, pelos estudos que nós temos e com uma perspectiva de gerar desenvolvimento tanto para a ilha, como para o Baixo Sul, como para o Recôncavo em áreas muito diversas", afirmou em entrevista ao portal A Tarde.

Presente no evento, o prefeito de Itaparica, Zezinho, destacou a ansiedade da população para as obras e entrega do equipamento.

É o maior projeto de desenvolvimento viário do nosso estado, é algo que nós de Itaparica aguardavamos por anos e que hoje é uma realidade - Zezinho, prefeito de Itaparica

Membro do conselho do presidente Lula, Deyvid Bacelar (PT) também citou, em entrevista ao portal A Tarde, o potencial de desenvolvimento econômico e social do equipamento, mas com olhar para o mundo sustentável.

"É uma obra que muda, sim, a realidade, não só da Região Metropolitana de Salvador, não somente do Recôncavo baiano e do Baixo Sul. É uma obra que vai interligar os territórios da Bahia e fazer com que nós tenhamos, de fato, um desenvolvimento econômico, mas também social, e ajudar no desenvolvimento sustentável", pontuou.

Ponte Salvador-Itaparica e geração de empregos

A movimentação econômica começa de imediato, a partir da geração dos 1.500 empregos iniciais para a primeira etapa da obra.

Segundo o secretário estadual de Esporte, Lazer, Trabalho, Emprego e Renda (Setre), Augusto Vasconcelos (PCdoB), esse número deve chegar a até 6 mil vagas de empregos diretos e indiretos nos próximos anos.

Para suprir a demanda, a Setre deve atuar na capacitação profissional nos municípios da região em que a ponte será erguida.

"Teremos a expectativa de, nos próximos anos, 6 mil trabalhadores atuando nas diversas fases da construção da ponte Salvador e Itaparica. Além disso, todo o sistema viário do entorno vai possibilitar mais oportunidades de trabalho, a expectativa também é de que novos setores dinâmicos sejam fortalecidos, a exemplo do turismo, a hotelaria, o comércio e serviços, segmentos também relacionados a toda a atividade do Recôncavo, do Sul, do Baixo Sul, também serão incrementados, porque o sistema viário vai possibilitar um avanço na logística do nosso estado, não só do transporte de passageiros, mas também o trânsito de mercadorias", destacou Augusto.

Empregos gerados

1.500 vagas (fase inicial)

6 mil vagas (durante a obra)

1.400 vagas em cursos de capacitação

Marco histórico

Igor Pinho (MDB), prefeito de Vera Cruz, onde está um dos três canteiros da obra, destacou a relevância do equipamento, aguardado pela população nas últimas décadas, e fez um afago ao presidente Lula.

"A nossa marca da Prefeitura de Veracruz é o símbolo de uma ponte [...] E o futuro, meu presidente, que tanto Vera Cruz espera, que tanto a nossa ilha espera, não poderia deixar de passar pelas mãos e no mandato do maior construtor de pontes da história desse país", Igor Pinho.

Já o governador Jerônimo Rodrigues frisou, em fala direcionada ao chefe do Planalto, que a chegada da ponte não muda apenas a dinâmica da ilha, mas sim de todo sistema viário do estado, otimizando os percursos feitos por motoristas.

O senhor não está apoiando apenas uma ponte, é o sistema viário Oeste. Quem vem, presidente, do Oeste com cargas de grãos, de algodão, de fruta, vai economizar até 200 km. É economia, é o tempo dos motoristas, dos caminhoneiros. Nessa ponte tão sonhada, a partir de hoje, nós damos a visibilidade à obra - Jerônimo Rodrigues

Já o presidente Lula, em sua breve fala, citou a necessidade de um novo canal de escoamento do que é produzido pelo estado, que será possível com a ponte, e reforçou a importância do olhar atento aos que vivem na ilha de Itaparica.

"A Bahia precisava de um outro escoamento da riqueza produzida pela Bahia [...] A gente quando está numa coisa dessa, a gente fica falando em crescimento econômico, em desenvolvimento, uma certa coisa, tudo isso é verdade. Agora é importante que a gente saiba que vocês têm aqui um valor que muita gente não tem no mundo, que é a tranquilidade de morar numa ilha pacífica", destacou o presidente.

Construção da ponte

A obra é realizada por um consórcio formado pelas empresas chinesas China Railway 20th Bureau Group (CRCC ) e a China Communications Construction Company (CCCC), em parceria público-privada (PPP) com o governo estadual, além de recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Em gráficos e fotos divulgadas pela concessionária, é possível entender algumas etapas do processo de implantação da ponte. São elas:

Cravação de estacas com navio cravador;

Construção in loco de forma móvel de 70 m;

Montagem em balanço de viga de aço da ponte principal.

A concessão de administração da ponte terá um prazo inicial de 35 anos.