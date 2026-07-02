2 DE JULHO
Leo Prates aposta em sensibilidade de Alcolumbre para acelerar fim da escala 6x1
Deputado é relator de PEC já aprovada e de PL do governo Lula
Presente na concentração do desfile que celebra os 203 anos de independência do Brasil na Bahia, na Lapinha, em Salvador, nesta quinta-feira, 2, o deputado federal Leo Prates (Republicanos) afirmou apostar na 'sensibilidade' do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), para avançar as discussões sobre o fim da escala 6x1.
Em entrevista ao portal A Tarde, Prates, que foi relator da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) aprovada pela Câmara, mas que ainda espera o Senado, e do Projeto de Lei do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que versa sobre a mesma pauta, disse acreditar na possibilidade de aprovação da pauta antes das eleições, que ocorrem no dia 4 de outubro.
Leo Prates também citou a expectativa por parte da população para a aprovação da PEC, e afirmou que o fim da escala no atual formato garante o fortalecimento da estrutura familiar.
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É a nossa expectativa, é o nosso sonho. Eu acho que a PEC 6x1 devolve dignidade a uma parte da populaçãoLeo Prates
"Quem trabalha na 6x1, na sua grande maioria, me pergunta sobre redução salarial. E uma grande parte recebe salário mínimo, uma grande parte é mulher. Então, aqueles que falam de família apenas como valor moral, não existe família sem presença. É a minha resposta. Eu rogo a Deus que a gente possa aprovar antes das eleições e eu apelo ao presidente Davi Alcolumbre, que é homem público sensível e de grande liderança aqui no nosso país", afirmou o deputado.
Salvador capital do Brasil
Autor do projeto que transfere a capital do Brasil para Salvador durante os festejos do 2 de Julho, Leo Prates pontuou que a ideia é um "reconhecimento da força e legado" da Bahia, frisando o papel dos baianos na expulsão dos colonizadores portugueses do Brasil.
"Para nós, baianos, um reconhecimento da nossa força, da nossa história, do nosso legado, porque a independência se consolidou aqui no dia de hoje. Eu agradeço ao presidente da República, todo governo federal pela sanção do projeto, e fico muito feliz de estar participando desse momento histórico para Salvador", pontuou o deputado, que completou.
"Quando a gente transfere a capital para o Brasil, a gente primeiro devolve aos baianos o que é do baiano, a gente faz a primeira capital, e com certeza é a melhor capital do Brasil, e a gente espera que essas datas se repitam. Além do que mais estruturado, a gente espera que o governo e que a Prefeitura de Salvador possam fazer atos mais fortes simbolicamente, atrair mais turistas, atrair mais negócios para o 2 de julho, que já é uma festa consolidada na Bahia, mas que ela possa ser uma festa da democracia toda", finalizou.