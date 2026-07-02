Bruno Reis lamenta falta de presidenciáveis no 2 de Julho: "Torço para que venha"

Na contramão dos outros anos, o desfile do 2 de Julho, data que marca a Independência do Brasil na Bahia, que inicia no bairro da Lapinha, em Salvador, conta com a baixa presença de pré-candidatos à Presidência da República.

Dos 13 postulantes ao Planalto, apenas dois vão desfiliar ao lado dos seu time político levantando palanque eleitoral para a disputa estadual.

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A ausência, por sua vez, foi sentida pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), que diz “torcer e esperar” pela presença de nomes nacionais a fim de dar visibilidade aos festejos.

“A presença desses líderes políticos aqui acabam, de certa forma, ganhando uma conotação nacional, chama atenção do Brasil para essa data. Então, eu como prefeito, sempre torço e espero que venha, quanto mais lideranças nacionais melhor”, disse ele à imprensa nesta quinta-feira.

“Importante para a cidade”, diz Bruno Reis sobre presença de nomes nacionais no 2 de Julho

Deixando a política de lado, o prefeito diz que a presença dos líderes políticos é uma forma de atrair os olhares para a cidade e valorizar ainda mais a data histórica.

“Eu sempre tenho dito e afirmo que independente da coloração partidária ou que corrente política represente, a presença de presidenciáveis em eventos como esse — que é a data mais importante do nosso estado, e nós celebramos a nossa Independência — é boa para a nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Prefeito comenta ausência do presidente Lula em Salvador

O chefe do Executivo soteropolitano também comentou sobre a ausência do presidente Lula na festa, que, pela primeira vez, transferiu a sede de Brasília para a capital baiana, de forma simbólica.

“Esse ano, estranhamente, o presidente da República não vai participar e vamos ter aqui a presença de Romeu Zema (Novo), pré-candidato e ex-governador de Minas Gerais”, comentou.

Inicialmente, estava prevista a presença do presidente Lula (PT), que concorre à reeleição, pelo quarto ano consecutivo no desfile do 2 de Julho. No entanto, ao decorrer da semana passada, o petista mudou a rota e explicou o verdadeiro motivo da ausência.

“Eu não vou poder ficar para o 2 de Julho amanhã porque eu tenho que inaugurar uma obra sagrada para mim, que é um túnel de 6.240 metros, que vai levar a água do São Francisco ao Rio Apodi, no Rio Grande do Norte”, contou ele, que esteve na Bahia, na quarta-feira, 1.