João Roma explica ausência de Flávio Bolsonaro no 2 de Julho na Bahia

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Pré-candidato ao Senado pela oposição e presidente do PL na Bahia, João Roma, comentou, nesta quinta-feira, sobre a ausência do correligionário, o senador Flávio Bolsonaro (RJ), pré-candidato à Presidência da República, no cortejo cívico do 2 de Julho, em Salvador.

“Não estava prevista a vinda dele. Não houve essa agenda aqui. Ele está tendo uma agenda muito intensa no Brasil inteiro”, disse Roma ao ser questionado sobre o assunto pela imprensa, no bairro da Lapinha.

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Próximas agendas de Flávio Bolsonaro na Bahia

Os apoiadores do senador na Bahia devem se preparar para recebê-lo, em breve. Segundo o dirigente partidário, a partir de julho, o estado deve ter ao menos uma agenda com o congressista.

Tivemos recente uma agenda no oeste da Bahia e teremos novas agendas em julho, que vamos divulgar João Roma - presidente do PL

Flávio Bolsonaro no oeste baiano

No início do mês de junho, Flávio Bolsonaro marcou presença em uma das cidades baianas, que concentra o maior número de bolsonaristas: Luís Eduardo Magalhães, onde acompanhou o evento do agronegócio, Bahia Farm Show.

Presidenciáveis esvaziam 2 de Julho na Bahia

Apesar de ser considerado um grande termômetro eleitoral para os postulantes do Executivo, neste ano, o desfile que marca a Independência do Brasil na Bahia segue esvaziado da presença de presidenciáveis.

Dos 13 candidatos ao Planalto, apenas dois confirmaram presença. Entre eles, estão:

Romeu Zema (Novo);

Samara Martins (União Popular).

O verdadeiro motivo da ausência do presidente Lula (PT)

Inicialmente, estava prevista a presença do presidente Lula (PT), que concorre à reeleição, pelo quarto ano consecutivo no desfile do 2 de Julho. No entanto, ao decorrer da semana passada, o petista mudou a rota e explicou o verdadeiro motivo da ausência.

“Eu não vou poder ficar para o 2 de Julho amanhã porque eu tenho que inaugurar uma obra sagrada para mim, que é um túnel de 6.240 metros, que vai levar a água do São Francisco ao Rio Apodi, no Rio Grande do Norte”, contou ele, que esteve na Bahia, na quarta-feira, 1.