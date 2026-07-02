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HOME > POLÍTICA

2 DE JULHO

Rui Costa rebate oposição e sobe o tom: "Querem o retrocesso da Bahia"

Pré-candidato ao Senado participa de cortejo do 2 de Julho

Yuri Abreu e Cássio Moreira
Por Yuri Abreu e Cássio Moreira
Rui Costa rebate críticas da oposição
Rui Costa rebate críticas da oposição - Foto: José Simões | AG. A TARDE

Presente no cortejo em comemoração aos 203 anos da independência do Brasil na Bahia, nesta quinta-feira, 2, o ex-ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), pré-candidato ao Senado, subiu o tom contra os integrantes do bloco de oposição.

Rui Costa, que participou do ato que deu início a construção da ponte Salvador-Itaparica, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que os opositores possuem "dissonância cognitiva", pontuando ainda que a realidade se impõe "ao desejo daqueles que querem o retrocesso da Bahia".

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"Isso aí eu chamo de dissonância cognitiva. Aqueles que negam a realidade, negam a vida, negam os fatos. São os mesmos que negavam que a BYD ia para a Bahia. São os mesmos que negavam que o metrô ia concluir. São os mesmos que negavam o VLT, e hoje são os mesmos que negam a ponte", iniciou.

"Nós temos assim, os que acreditam na Bahia, os que querem o desenvolvimento, e aqueles que negam, que torcem contra. Os fatos, a realidade vai se impondo ao desejo daqueles que querem o retrocesso da Bahia", disparou o político petista.

Início das obras da ponte Salvador-Itaparica

Rui Costa (PT) esteve ao lado do presidente Lula e do governador Jerônimo Rodrigues (PT), na quarta-feira, 1º, no município de Vera Cruz, no ato que deu início a construção da ponte Salvador-Itaparica.

A expectativa é de que as obras possam gerar até 6 mil vagas de empregos pelos próximos anos, com uma previsão inicial de 1.500 trabalhadores empregados.

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2 de Julho Rui Costa

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