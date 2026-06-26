Corrida ao Planalto: conheça os 13 pré-candidatos à Presidência

A exatos 100 dias da realização do primeiro turno das eleições à Presidência da República, 13 nomes, até agora, já lançaram suas pré-candidaturas ou são potenciais postulantes ao Planalto no pleito do dia 4 de outubro.

No entanto, essa extensa lista pode diminuir, uma vez que a oficialização dessas candidaturas depende das convenções partidárias — que acontecem a partir da segunda quinzena de julho —, assim como do registro na Justiça Eleitoral, no mês seguinte.

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Ideologias

Esses 13 nomes fazem parte de legendas que seguem diferentes ideologias e estão divididas da seguinte forma:

Extrema-esquerda

PCO

Esquerda

PT

PSTU

UP

PCB

Centro

PSD

Avante

Centro-direita

DC

Mobiliza

Direita

PL

Missão

Novo

PRTB

Candidatos

Dessa lista de 13 nomes, alguns deles se destacam, com maiores possibilidades de chamar a atenção do eleitor nas urnas e garantir votos importantes.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República - Foto: Ricardo Stuckert/PR

Lula (PT)

Luiz Inácio Lula da Silva é o atual presidente do Brasil e exerce seu terceiro mandato desde 1º de janeiro de 2023. Nascido em Pernambuco, ele é um ex-metalúrgico, ex-sindicalista e um dos principais fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT). Ele ganhou projeção nacional na década de 1970 ao liderar as greves dos metalúrgicos no ABC paulista.

Lula já havia governado o país anteriormente por dois mandatos consecutivos, entre os anos de 2003 e 2011. As gestões foram marcadas pelo crescimento econômico, estabilidade inflacionária e foco social, com a expansão de programas como o Bolsa Família.

Em 2018, ele ficou preso por 580 dias decorrentes das investigações da Operação Lava Jato, tendo sua soltura decretada em 2019 e, posteriormente, todas as suas condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Senador Flávio Bolsoanro (PL-RJ) - Foto: Jefferson Rudy | Agência Senado

Flávio Bolsonaro (PL)

Flávio Bolsonaro é advogado e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Atualmente, exerce o cargo de senador pelo estado do Rio de Janeiro. Ele foi escolhido pelo PL como pré-candidato da sigla à Presidência da República contra Lula.

Na Casa Alta, tem mandato focado na oposição ao governo do PT, na defesa de pautas conservadoras, liberdade econômica e segurança pública.

A sua campanha, no entanto, tem sido marcada por um racha público no núcleo da própria família. Na quarta-feira, 24, A ex-primeira-dama publicou vídeos alegando ter sido "humilhada" e desrespeitada por Flávio.

O motivo foi uma divergência política acerca de uma aliança articulada pelo PL com Ciro Gomes no Ceará, que causou a retirada de uma aliada de Michelle da disputa por vaga ao Senado. Em resposta, Flávio usou as redes sociais para pedir desculpas públicas a Michelle, tentando minimizar a polêmica como um "arranhão" familiar.

O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

Ronaldo Caiado

Ronaldo Caiado é médico, ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República pelo PSD. Nascido em Anápolis (GO), ele possui trajetória política ligada à defesa do agronegócio e à representação de setores conservadores e de direita.

Ele iniciou sua projeção nacional ao disputar a Presidência, em 1989. Posteriormente, cumpriu cinco mandatos como deputado federal e atuou como senador.

Apesar da boa avaliação como gestor goiano, o pessedista ainda não decolou nas pesquisas — o último levantamento da AtlasIntel, do mês de abril, apontou que ele estava na quarta colocação, com 3,3% das intenções de voto, atrás de Renan Santos (Missão) — o cenário continha Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência - Foto: Gil Leonardi | Imprensa MG

Romeu Zema

Empresário e ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema é empresário e pré-candidato à Presidência pelo Novo. Nascido em Araxá (MG) em outubro de 1964, ele estreou na política, em 2018, elegendo-se em uma campanha de viés "outsider".

Posiciona-se no campo da centro-direita, defendendo o liberalismo econômico, o combate aos gastos públicos e fazendo críticas ao sistema político tradicional e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Nas pesquisas, apesar de melhor desempenho em relação a Caiado, ainda não conseguiu superar a barreira dos dois dígitos. Conforme a última AtlasIntel, ele apareceu com 3,1% das intenções de voto, atrás de Ronaldo Caiado, Renan Santos, Flávio Bolsonaro e Lula.

Renan Santos, pré-candidato a presidente pelo Missão - Foto: Reprodução

Renan Santos

Na linha dos "outsiders", o desta eleição deve ter como principal representante o fundador do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos. Ele vai concorrer pelo Missão. Será a primeira vez que ele vai disputar cargos eletivos.

Ele apresenta-se como uma alternativa à direita tradicional e ao bolsonarismo. Em declarações recentes, afirmou que a candidatura de Flávio Bolsonaro é "inviável" contra Lula. O objetivo é se consolidar como o principal nome da "terceira via" no espectro conservador.

Em pesquisa mais recente da AtlasIntel, de abril, ele apareceu na terceira colocação, com 5,3% das intenções de voto, atrás de Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT).

Polarização

Apesar de haver nomes que atraem uma parte do eleitorado, a tendência é a de que o pleito tenha novamente uma divisão entre Lula e a família Bolsonaro, assim como foi em 2022, quando o petista derrotou o então presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo com os levantamentos realizados pela AtlasIntel neste ano de 2026 (até abril), os dois aparecem com ampla vantagem sobre os demais adversários. Veja projeções:

Janeiro/2026

Lula: 48,8%

Flávio: 35%

Fevereiro/2026

Lula: 45%

Flávio: 37,9%

Março/2026

Lula: 45,9%

Flávio: 40,1%

Abril/2026