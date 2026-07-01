Lula explica verdadeiro motivo de ausência no 2 de Julho na Bahia

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As questões de saúde do presidente Lula (PT) não foram o principal motivo para a ausência do petista no desfile cívico do 2 de Julho, data em que marca a Independência do Brasil na Bahia, celebrado na próxima quinta-feira.

Durante discurso, no lançamento da pedra fundamental para obras da Ponte Salvador-Itaparica, o chefe do Executivo explicou o motivo que o levaram a desistir de acompanhar o tradicional cortejo ao lado do governador Jerônimo Rodrigues.

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“Eu não vou poder ficar para o 2 de Julho amanhã porque eu tenho que inaugurar uma obra sagrada para mim, que é um túnel de 6.240 metros, que vai levar a água do São Francisco ao Rio Apodi, no Rio Grande do Norte”, contou Lula.

Da Bahia para o Rio Grande do Norte: Lula detalha agenda prioritária no 2 de Julho

Presente na Ilha de Itaparica, na cidade de Vera Cruz, o petista detalhou como será o percusso até chegar na agenda, considerada prioritária para o presidente.

“Eu vou ter o prazer de sair daqui às 8h pousar em Juazeiro da Bahia, pegar um helicóptero e ir para esse túnel, abrir a comporta da adutora. Quando a água começar a escorrer para o túnel, eu vpu ter que pegar o helicóptero e correr para o outro lado para esperar a água chegar”, disse ele, arrancando risos do público presente.

Na ocasião, o chefe do Executivo ainda se autodenominou como "retirante da seca nordestina".



Com a graça de vocês e as bençãos de Deus, nós fizemos a maior obra da históriuca desse país que é a transposição do Rio São Francisco Lula (PT) - presidente da República

Agenda na Transnordestina

Nesta quinta-feira, 2, vai participar, no Ceará, da cerimônia de entregas e anúncios referentes à Ferrovia Transnordestina.

Segundo o governo federal, a agenda faz parte dos investimentos da gestão para ampliar a infraestrutura logística da Região Nordeste, fortalecer o escoamento da produção e impulsionar o desenvolvimento regional.

Durante a cerimônia, serão anunciados avanços nos lotes 4 e 5 da ferrovia, além de novas ações para acelerar a execução do empreendimento.

Considerada a maior obra de infraestrutura linear em andamento no Brasil, a Transnordestina terá 1.206 quilômetros de extensão, ligando Eliseu Martins, no Piauí, ao Porto do Pecém, no Ceará, e atravessando 53 municípios nordestinos.

Ao todo, a Transnordestina conta com investimento estimado de R$ 15 bilhões e já recebeu R$ 9,8 bilhões até março de 2026. A expectativa é que a primeira fase, entre o Porto do Pecém e o sertão do Piauí, seja concluída em 2027.

Tudo o que você precisa saber sobre a visita de Lula na Bahia nesta quarta-feira (1)

Pela manhã, Lula participa da entrega do novo Hospital Estadual do Litoral Norte, no município de Alagoinhas, no agreste baiano. Esta é a primeira unidade hospitalar do país entregue pelo Novo PAC.

Às 15h30, o presidente segue para a cidade de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador. Lá, ele participa da cerimônia simbólica que marca o início oficial das obras da Ponte Salvador–Ilha de Itaparica. A estrutura, de 12,4 km, diminuirá o tempo de travessia para cerca de 15 minutos.

À noite, por volta das 19h, Lula encerra o dia na cerimônia de reinauguração do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O local passou por grandes obras de reforma e modernização após danos na cobertura.

Agenda pré-eleitoral: Lula grava com cúpula do PT

O presidente, que é pré-candidato à reeleição, também deve participar da gravação de uma série de inserções partidárias ao lado de lideranças do PT da Bahia, durante a visita ao estado.

A expectativa é de que Lula grave peças ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, do ex-ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do senador Jaques Wagner.