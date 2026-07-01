2 de Julho: baianos ganham feriadão de quatro dias

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Os baianos que moram em diferentes municípios do estado vão ganhar um feriadão de quatro dias devido ao 2 de Julho, neste ano de 2026, cair em uma quinta-feira. Algumas prefeituras decidiram decretar ponto facultativo um dia depois, na sexta-feira, 3, dando a possibilidade de um período maior de descanso aos servidores.

Uma delas foi Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A medida está prevista em decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nº 3.484, de 9 de janeiro de 2026, que define o calendário de feriados e pontos facultativos da gestão municipal para este ano.

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As atividades nas repartições municipais serão retomadas normalmente na próxima segunda-feira, 6. A exceção fica por conta dos chamados serviços essenciais, que funcionarão em regime de plantão durante esse período:

Saúde;

Segurança;

Limpeza pública;

Defesa civil

Juazeiro

No norte da Bahia, a mesma decisão foi tomada pela prefeitura de Juazeiro. A medida consta em portaria publicada no Diário Oficial do Município da última segunda-feira, 29.

De acordo com a gestão municipal, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores municipais com acréscimo de até uma hora na jornada regular de trabalho, "conforme cronograma definido pelos órgãos e entidades da Administração Pública".

"O ponto facultativo não se aplica aos serviços públicos essenciais, como saúde, limpeza pública, segurança patrimonial, fiscalização, trânsito, transporte, defesa civil e demais atividades que não podem sofrer interrupção. Para assegurar a manutenção desses serviços, os órgãos municipais deverão adotar mecanismos que garantam a continuidade do atendimento", informou a prefeitura de Juazeiro.

Serrinha

Em Serrinha, no centro-norte do estado, o decreto municipal nº 038/2026 estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira, 3, em razão do feriado da Independência da Bahia, celebrado um dia antes.

A medida não se aplica aos serviços essenciais e às áreas estratégicas da Administração Municipal, que seguem funcionando normalmente:

Unidades de Saúde em regime de urgência e emergência;

Setor de Contratos, Convênios e Projetos;

Limpeza pública;

Coordenação de Trânsito;

Guarda Municipal;

Setores envolvidos direta e indiretamente na execução de obras públicas

E Salvador?

Em Salvador, ao menos à princípio, o funcionamento das repartições públicas municipais será normal, conforme apurado pelo portal A TARDE. Vale lembrar que, na última segunda-feira, 29, em virtude do jogo entre Brasil e Japão, pela Copa do Mundo, os serviços prestados pela Prefeitura — exceto os considerados essenciais — funcionaram entre 8h e 12h.