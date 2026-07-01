DESCANSO
2 de Julho: baianos ganham feriadão de quatro dias
Apenas serviços considerados essenciais não terão funcionamento alterado
Os baianos que moram em diferentes municípios do estado vão ganhar um feriadão de quatro dias devido ao 2 de Julho, neste ano de 2026, cair em uma quinta-feira. Algumas prefeituras decidiram decretar ponto facultativo um dia depois, na sexta-feira, 3, dando a possibilidade de um período maior de descanso aos servidores.
Uma delas foi Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A medida está prevista em decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nº 3.484, de 9 de janeiro de 2026, que define o calendário de feriados e pontos facultativos da gestão municipal para este ano.
As atividades nas repartições municipais serão retomadas normalmente na próxima segunda-feira, 6. A exceção fica por conta dos chamados serviços essenciais, que funcionarão em regime de plantão durante esse período:
- Saúde;
- Segurança;
- Limpeza pública;
- Defesa civil
Juazeiro
No norte da Bahia, a mesma decisão foi tomada pela prefeitura de Juazeiro. A medida consta em portaria publicada no Diário Oficial do Município da última segunda-feira, 29.
De acordo com a gestão municipal, as horas não trabalhadas deverão ser compensadas pelos servidores municipais com acréscimo de até uma hora na jornada regular de trabalho, "conforme cronograma definido pelos órgãos e entidades da Administração Pública".
"O ponto facultativo não se aplica aos serviços públicos essenciais, como saúde, limpeza pública, segurança patrimonial, fiscalização, trânsito, transporte, defesa civil e demais atividades que não podem sofrer interrupção. Para assegurar a manutenção desses serviços, os órgãos municipais deverão adotar mecanismos que garantam a continuidade do atendimento", informou a prefeitura de Juazeiro.
Leia Também:
Serrinha
Em Serrinha, no centro-norte do estado, o decreto municipal nº 038/2026 estabeleceu ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira, 3, em razão do feriado da Independência da Bahia, celebrado um dia antes.
A medida não se aplica aos serviços essenciais e às áreas estratégicas da Administração Municipal, que seguem funcionando normalmente:
- Unidades de Saúde em regime de urgência e emergência;
- Setor de Contratos, Convênios e Projetos;
- Limpeza pública;
- Coordenação de Trânsito;
- Guarda Municipal;
- Setores envolvidos direta e indiretamente na execução de obras públicas
E Salvador?
Em Salvador, ao menos à princípio, o funcionamento das repartições públicas municipais será normal, conforme apurado pelo portal A TARDE. Vale lembrar que, na última segunda-feira, 29, em virtude do jogo entre Brasil e Japão, pela Copa do Mundo, os serviços prestados pela Prefeitura — exceto os considerados essenciais — funcionaram entre 8h e 12h.