Saiba como fica operação do metrô no feriado de 2 de Julho

Quem pretende utilizar o Metrô Bahia durante o feriado da Independência da Bahia, nesta quinta-feira, 2, contará com operação em horário normal. O sistema vai funcionar sem alterações no horário habitual, das 5h à 0h, mantendo equipes de plantão para monitorar o fluxo de passageiros e assegurar a continuidade do atendimento ao longo do dia.

Operação

Mesmo durante a data comemorativa, a concessionária reforça que a operação seguirá o padrão habitual, com atenção especial à organização das estações e orientação aos passageiros nos momentos de maior fluxo.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Durante o feriado, o Metrô Bahia estará com sua operação regular, acompanhando o movimento nas estações e orientando os clientes para que tenham uma viagem segura. O embarque consciente é fundamental para manter a fluidez do sistema, por isso pedimos que todos aguardem a saída dos passageiros antes de entrar nos trens e sigam as orientações das nossas equipes", destaca Aldenir de Sena, gerente de CCO e Tráfego do Metrô Bahia.

Formas de pagamento

Para evitar filas, a recomendação é antecipar a compra ou a recarga dos cartões. A passagem também pode ser paga diretamente nas catracas por aproximação, utilizando cartões de crédito ou débito, celulares com tecnologia NFC, smartwatches, pulseiras de pagamento ou QR Codes adquiridos pelo aplicativo Recarga Pay.

Os usuários do Cartão Integração do Metrô podem realizar recargas pelo aplicativo CCR Mobilidade, além de carteiras digitais como Banco do Brasil (para correntistas), KIM+, PicPay, Recarga Pay, Cittamobi e Moovit, ou ainda em mais de 2 mil pontos de venda credenciados.

A tarifa do Metrô Bahia permanece em R$ 4,10.