TRANSPORTE PÚBLICO
Ônibus terão mudanças durante os festejos do 2 de Julho em Salvador
Equipes da Semob estarão distribuídas em pontos estratégicos para orientações
A Secretaria de Mobilidade (Semob) preparou uma operação especial de transporte para atender o público que vai participar dos festejos da Independência da Bahia, celebrados nesta quarta-feira, 2, em Salvador. O esquema prevê reforço na frota de ônibus, mudanças em itinerários e a implantação de pontos temporários de táxi e mototáxi ao longo do percurso do tradicional cortejo cívico.
De acordo com a Semob, ônibus da frota de apoio ficarão disponíveis nos terminais de integração da Lapa, Pirajá, Acesso Norte e Águas Claras, das 6h às 20h30. Os veículos serão acionados sempre que houver aumento na demanda de passageiros.
Para facilitar o deslocamento do público, também serão instalados pontos provisórios de táxi e mototáxi na Rua Saldanha Marinho, no bairro Caixa d'Água, e na Rua João das Botas, no Canela.
Mudanças nos ônibus
As alterações nos itinerários acompanham as interdições provocadas pelo cortejo do 2 de Julho, que percorre o trajeto entre a Lapinha e o Campo Grande. Os primeiros bloqueios começam à meia-noite, afetando a circulação de diversas linhas de ônibus.
Entre as linhas que terão os percursos alterados estão:
- Terminal Acesso Norte – Barbalho/Macaúbas;
- Caixa D'Água – Lapa;
- Conjunto Pirajá I – Engenho Velho da Federação;
- Ribeira – Barbalho/Garcia;
- Cabula VI – Liberdade/Campo da Pólvora;
- Marechal Rondon – São Caetano – Brotas;
- Estação Pirajá – Baixa dos Sapateiros;
- Boa Vista de São Caetano/Capelinha – Campo Grande;
- Fazenda Grande do Retiro – Lapa;
- Aeroporto – Praça da Sé (linhas 1001 e 1035).
Além disso, a linha Barbalho – Lapa/Garcia terá a base operacional transferida temporariamente para a Praça Conselheiro Almeida Couto, em frente ao Colégio Salesiano do Salvador.
Interdições e monitoramento
Com o avanço do cortejo, novas mudanças no trânsito e no transporte coletivo serão implantadas ao longo do dia, principalmente a partir das 13h, quando o desfile alcança a região do Campo Grande.
A Semob informou ainda que equipes estarão distribuídas em pontos estratégicos para orientar passageiros, acompanhar a operação e realizar ajustes sempre que necessário, garantindo o funcionamento do sistema de transporte durante toda a programação dos festejos.