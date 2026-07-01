Vai chover no feriadão? Veja a previsão para o 2 de Julho em Salvador

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Quem pretende aproveitar o feriado da Independência da Bahia, celebrado em 2 de Julho, deve se preparar para um tempo instável em Salvador. De acordo com o Climatempo, a previsão indica dias com sol entre nuvens e possibilidade de chuva ao longo do feriadão.

Confira previsão completa:

Quinta-feira, 2

No feriado, o dia deve ser de sol com algumas nuvens e chuva rápida em diferentes períodos. A temperatura varia entre 22°C e 27°C, com previsão de 15,1 milímetros de chuva e 88% de chance de precipitação.

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Sexta-feira, 3

Na sexta-feira, o cenário permanece semelhante, com sol entre nuvens, pancadas de chuva e possibilidade de trovoadas. Os termômetros devem marcar entre 22°C e 25°C, e a chance de chuva chega a 93%.

Sábado, 4

O sábado começa com chuva pela manhã, mas o tempo tende a melhorar ao longo da tarde, quando a nebulosidade diminui. À noite, a previsão é de poucas nuvens. As temperaturas variam entre 23°C e 27°C, com 87% de probabilidade de chuva.

Domingo, 5

No último dia do feriadão, a previsão é de sol com chuva durante a manhã e redução das nuvens à tarde. A noite deve ter poucas nuvens. A temperatura fica entre 23°C e 25°C, enquanto a chance de chuva é de 77%.