Trânsito em Salvador terá alterações para o festejo de 2 de Julho

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As comemorações pelo 2 de Julho, data que marca a Independência da Bahia, vão provocar mudanças no trânsito de Salvador a partir desta quarta-feira, 1. A operação especial da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) inclui bloqueios de vias, proibição de estacionamento, desvios no tráfego e controle de acesso em diversos bairros da capital.

Ao todo, cerca de 140 agentes de trânsito atuarão durante os festejos para orientar motoristas, organizar a circulação de veículos e garantir a segurança viária.

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Alterações começam nesta quarta-feira

As primeiras mudanças entram em vigor na quarta-feira, 1. Das 7h às 19h, estará proibido estacionar na Rua Oito de Novembro, nas proximidades do Largo do Pantheon, em Pirajá.

A partir das 22h, a Transalvador iniciará a instalação de barreiras fixas e semifixas em diferentes pontos da cidade para controlar o acesso de veículos às áreas por onde passarão os cortejos.

Quais vias serão interditadas no dia 2 de Julho?

À meia-noite de quinta-feira, 1, o trânsito será interditado em diversos trechos da Lapinha, Soledade, Santo Antônio Além do Carmo e Centro Histórico.

Entre as vias afetadas estão:

Corredor da Lapinha;

Ladeira da Soledade;

Rua dos Perdões;

Ladeira do Boqueirão;

Rua Direta de Santo Antônio;

Terreiro de Jesus;

Praça da Sé;

Praça Municipal.

A partir das 5h, novas barreiras móveis serão implantadas e o tráfego será desviado da Estrada da Liberdade para a Rua Pero Vaz. Também haverá alterações no sentido de circulação em algumas ruas da região da Lapinha para facilitar o deslocamento durante o cortejo.

Centro terá novos bloqueios durante a tarde

Com a chegada do cortejo ao Centro Histórico, por volta das 13h, haverá novas interdições e proibição de estacionamento em áreas como:

Praça Municipal;

Rua Chile;

Praça Castro Alves;

Avenida Sete de Setembro;

Passeio Público;

Largo do Campo Grande.

Novas barreiras móveis também serão posicionadas para controlar o acesso de veículos nessas regiões.

Passagem do Fogo Simbólico

Ainda na quinta-feira, 2, a partir das 14h, ocorrerá a passagem do Fogo Simbólico, com interdição progressiva das vias ao longo do percurso.

O trajeto começa na Praça General Labatut, em Pirajá, e segue até o Campo Grande, passando por importantes avenidas, como Bonocô, Vasco da Gama e Vale dos Barris.

Operação segue no sábado

As alterações no trânsito continuam no sábado, 5, durante a tradicional Volta dos Carros Emblemáticos.

O estacionamento será proibido no Largo da Lapinha a partir das 14h. Já às 17h, haverá bloqueio progressivo do tráfego no percurso entre o Campo Grande e a Lapinha, passando pela Avenida Sete de Setembro, Centro Histórico e Santo Antônio Além do Carmo.

Segundo a Transalvador, moradores poderão acessar as áreas interditadas mediante apresentação de comprovante de residência. Veículos de emergência e de serviços públicos terão circulação liberada durante toda a operação.