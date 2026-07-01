SALVADOR
Trânsito em Salvador terá alterações para o festejo de 2 de Julho
Operação da Transalvador inicia nesta quarta-feira, 1
As comemorações pelo 2 de Julho, data que marca a Independência da Bahia, vão provocar mudanças no trânsito de Salvador a partir desta quarta-feira, 1. A operação especial da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) inclui bloqueios de vias, proibição de estacionamento, desvios no tráfego e controle de acesso em diversos bairros da capital.
Ao todo, cerca de 140 agentes de trânsito atuarão durante os festejos para orientar motoristas, organizar a circulação de veículos e garantir a segurança viária.
Alterações começam nesta quarta-feira
As primeiras mudanças entram em vigor na quarta-feira, 1. Das 7h às 19h, estará proibido estacionar na Rua Oito de Novembro, nas proximidades do Largo do Pantheon, em Pirajá.
A partir das 22h, a Transalvador iniciará a instalação de barreiras fixas e semifixas em diferentes pontos da cidade para controlar o acesso de veículos às áreas por onde passarão os cortejos.
Quais vias serão interditadas no dia 2 de Julho?
À meia-noite de quinta-feira, 1, o trânsito será interditado em diversos trechos da Lapinha, Soledade, Santo Antônio Além do Carmo e Centro Histórico.
Entre as vias afetadas estão:
- Corredor da Lapinha;
- Ladeira da Soledade;
- Rua dos Perdões;
- Ladeira do Boqueirão;
- Rua Direta de Santo Antônio;
- Terreiro de Jesus;
- Praça da Sé;
- Praça Municipal.
A partir das 5h, novas barreiras móveis serão implantadas e o tráfego será desviado da Estrada da Liberdade para a Rua Pero Vaz. Também haverá alterações no sentido de circulação em algumas ruas da região da Lapinha para facilitar o deslocamento durante o cortejo.
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Centro terá novos bloqueios durante a tarde
Com a chegada do cortejo ao Centro Histórico, por volta das 13h, haverá novas interdições e proibição de estacionamento em áreas como:
- Praça Municipal;
- Rua Chile;
- Praça Castro Alves;
- Avenida Sete de Setembro;
- Passeio Público;
- Largo do Campo Grande.
Novas barreiras móveis também serão posicionadas para controlar o acesso de veículos nessas regiões.
Passagem do Fogo Simbólico
Ainda na quinta-feira, 2, a partir das 14h, ocorrerá a passagem do Fogo Simbólico, com interdição progressiva das vias ao longo do percurso.
O trajeto começa na Praça General Labatut, em Pirajá, e segue até o Campo Grande, passando por importantes avenidas, como Bonocô, Vasco da Gama e Vale dos Barris.
Operação segue no sábado
As alterações no trânsito continuam no sábado, 5, durante a tradicional Volta dos Carros Emblemáticos.
O estacionamento será proibido no Largo da Lapinha a partir das 14h. Já às 17h, haverá bloqueio progressivo do tráfego no percurso entre o Campo Grande e a Lapinha, passando pela Avenida Sete de Setembro, Centro Histórico e Santo Antônio Além do Carmo.
Segundo a Transalvador, moradores poderão acessar as áreas interditadas mediante apresentação de comprovante de residência. Veículos de emergência e de serviços públicos terão circulação liberada durante toda a operação.